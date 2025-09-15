szeptember 15., hétfő

Többórás leállás jön, ezeken a településeken nem lesz internet és tévé sem

Címkék#szünet#Magyar Telekom#ügyfélszolgálat#korszerűsítés

Időszakos szolgáltatás-kiesésre kell számítani több Bács-Kiskun megyei településen. A Magyar Telekom hálózatfejlesztési munkákat végez.

Mester-Horváth Nikolett

A Magyar Telekom Nyrt. hálózat korszerűsítést végez 2025. szeptember 19-én, pénteken éjfél és reggel 5 óra között. A munkálatok ideje alatt legfeljebb 5 óra hosszáig szünetelhet az otthoni internet-, televízió- és telefonszolgáltatás.

hálózatot fejleszt a Telekom, szünetelnek a szolgáltatások,
Szünetelnek a Telekom szolgáltatásai
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Öt településen szünetelhetnek a Telekom szolgáltatásai

A Telekom közleménye szerint a korszerűsítési munkák 

  • Dunatetétlen, 
  • Dunavecse, 
  • Fülöpszállás, 
  • Harta 
  • és Solt egyes részeit érintik. 

A hálózatfejlesztési munkák célja a megbízhatóság és teljesítmény javítása. A társaság kéri az érintett ügyfelek türelmét és megértését.

Ha nem áll helyre a rend

A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a megjelölt időszakot követően is fennáll a szolgáltatáskimaradás, a digitális elosztó (router) újraindítása segíthet a hiba elhárításában. Ha ez nem vezet eredményre, a Telekom ügyfélszolgálata a 1414-es telefonszámon díjmentesen elérhető a hálózatukból.

 

