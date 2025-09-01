1 órája
Egy ideig nem lehet internetezni ezen a Bács-Kiskun megyei településen
Nem tudnak majd internetezni és tévézni Bács-Kiskun egyik településén. A Magyar Telekom hálózatfejlesztési munkálatai miatt szünetelhet több szolgáltatás is.
A Magyar Telekom tájékoztatása szerint szeptember 3-án, szerdáról csütörtökre virradó éjszaka hálózat-korszerűsítést végez Kunfehértó település egyes részein. A munkálatok 23:00 órától másnap hajnali 4:00 óráig tartanak, ez idő alatt a lakosok időszakos szolgáltatáskiesést tapasztalhatnak. A szolgáltatáskiesés maximális időtartama várhatóan nem haladja meg az 5 percet.
Ezeket a Telekom-szolgáltatásokat érinti a szolgáltatáskiesés
A karbantartás az otthoni
- internet-,
- televízió-
- és telefon-szolgáltatásokat is érinti.
Amennyiben a megadott időszakon túl is fennáll a szolgáltatás kimaradása, a Telekom azt javasolja, hogy a digitális elosztóval rendelkező ügyfelek indítsák újra a készüléküket. Ha ez nem oldja meg a problémát, a 1414-es, díjmentesen hívható ügyfélszolgálati szám áll az ügyfelek rendelkezésére.
A Telekom elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért, és köszöni ügyfelei megértését.