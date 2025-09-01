Egy ideig nem lehet internetezni ezen a Bács-Kiskun megyei településen

A Magyar Telekom tájékoztatása szerint szeptember 3-án, szerdáról csütörtökre virradó éjszaka hálózat-korszerűsítést végez Kunfehértó település egyes részein. A munkálatok 23:00 órától másnap hajnali 4:00 óráig tartanak, ez idő alatt a lakosok időszakos szolgáltatáskiesést tapasztalhatnak. A szolgáltatáskiesés maximális időtartama várhatóan nem haladja meg az 5 percet.

A Magyar Telekom hálózatfejlesztési munkálatai miatt szünetelhet több szolgáltatás is

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ezeket a Telekom-szolgáltatásokat érinti a szolgáltatáskiesés

A karbantartás az otthoni

internet-,

televízió-

és telefon-szolgáltatásokat is érinti.

Amennyiben a megadott időszakon túl is fennáll a szolgáltatás kimaradása, a Telekom azt javasolja, hogy a digitális elosztóval rendelkező ügyfelek indítsák újra a készüléküket. Ha ez nem oldja meg a problémát, a 1414-es, díjmentesen hívható ügyfélszolgálati szám áll az ügyfelek rendelkezésére.

A Telekom elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért, és köszöni ügyfelei megértését.