Karbantartás

1 órája

Egy ideig nem lehet internetezni ezen a Bács-Kiskun megyei településen

Címkék#karbantartás#szolgáltatáskiesés#internet#Telekom

Nem tudnak majd internetezni és tévézni Bács-Kiskun egyik településén. A Magyar Telekom hálózatfejlesztési munkálatai miatt szünetelhet több szolgáltatás is.

Mester-Horváth Nikolett

A Magyar Telekom tájékoztatása szerint szeptember 3-án, szerdáról csütörtökre virradó éjszaka hálózat-korszerűsítést végez Kunfehértó település egyes részein. A munkálatok 23:00 órától másnap hajnali 4:00 óráig tartanak, ez idő alatt a lakosok időszakos szolgáltatáskiesést tapasztalhatnak. A szolgáltatáskiesés maximális időtartama várhatóan nem haladja meg az 5 percet.

A Magyar Telekom tájékoztatja ügyfeleit
A Magyar Telekom hálózatfejlesztési munkálatai miatt szünetelhet több szolgáltatás is
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ezeket a Telekom-szolgáltatásokat érinti a szolgáltatáskiesés

A karbantartás az otthoni 

  • internet-, 
  • televízió- 
  • és telefon-szolgáltatásokat is érinti. 

Amennyiben a megadott időszakon túl is fennáll a szolgáltatás kimaradása, a Telekom azt javasolja, hogy a digitális elosztóval rendelkező ügyfelek indítsák újra a készüléküket. Ha ez nem oldja meg a problémát, a 1414-es, díjmentesen hívható ügyfélszolgálati szám áll az ügyfelek rendelkezésére.

A Telekom elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért, és köszöni ügyfelei megértését.

 

 

