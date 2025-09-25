5 órája
Zenélj szívből! Jelentkezz a tehetségkutatóra és valósítsd meg az álmaidat
Ha szereted a zenét, és van egy dal a szívedben, amit megosztanál másokkal, most itt a lehetőség, hogy megmutasd a tehetséged! A Kecskeméti Zenészegylet idén huszonötödik alkalommal rendezi meg Tehetségkutató és Tehetséggondozó Fesztiválját.
Október 11-én lépnek fel a zenei tehetségek Kecskemét-Hetényegyházán, a közösségi házban. A jelentkezni szeptember végéig lehet a tehetségkutatóra. Értékes nyeremények várják a legjobbakat.
A tehetségkutatón nincs műfaji megkötés
A jubileumi esemény célja, hogy teret adjon minden zenei irányzatnak és előadónak, akik szeretnének bemutatkozni a közönség és a szakma előtt. A fesztiválra egyéni előadók és zenekarok egyaránt jelentkezhetnek, legyenek énekesek vagy hangszeres zenészek, kezdők vagy haladók, fiatalok vagy idősebbek, korhatár nincs. A műfaji megkötés sincs, pop, rock, jazz, klasszikus, folk vagy akár saját szerzemények is szívesen látottak. A jelentkezéshez mindössze egy rövid, maximum 10-15 soros bemutatkozásra van szükség, valamint 1-2 demófelvételre, amely lehet hang- vagy videóanyag.
Fellépési lehetőségek is szerepelnek a díjak között
A jelentkezési határidő 2025. szeptember 30., így érdemes mielőbb elküldeni az anyagokat. A fellépők szakmai zsűri előtt mutathatják meg tudásukat, akik értékes visszajelzésekkel segítik a fejlődést, emellett a közönség előtti szereplés is maradandó élményt nyújt. A legkiemelkedőbb produkciók díjakban és különdíjakban részesülnek, például
- fellépési lehetőségek fesztiválokon,
- stúdiófelvétel,
- klipforgatás,
- ajándékutalványok várják a tehetségeket.
A rendezvény nemcsak szakmai előrelépést kínál, hanem új kapcsolatok, barátságok és inspiráló élmények színtere is lehet. Ha úgy érzed, hogy a zene a te világod, ne hagyd ki ezt a lehetőséget – jelentkezz, és lépj színpadra októberben Kecskemét-Hetényegyházán!
Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet:
- e-mailben: [email protected],
- telefonon: +36309686044.
Részletes felhívás a Kecskeméti Zenészegylet Facebook-oldalán érhető el.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Az Euroskills is megerősítette a fiatalokban, van jövője a szakmájuknak
Katonai robotkutya vitte a showt a kecskeméti főtéren – videóval