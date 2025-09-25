Október 11-én lépnek fel a zenei tehetségek Kecskemét-Hetényegyházán, a közösségi házban. A jelentkezni szeptember végéig lehet a tehetségkutatóra. Értékes nyeremények várják a legjobbakat.

Zenélj szívből! Jelentkezz a tehetségkutatóra és valósítsd meg az álmaidat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A tehetségkutatón nincs műfaji megkötés

A jubileumi esemény célja, hogy teret adjon minden zenei irányzatnak és előadónak, akik szeretnének bemutatkozni a közönség és a szakma előtt. A fesztiválra egyéni előadók és zenekarok egyaránt jelentkezhetnek, legyenek énekesek vagy hangszeres zenészek, kezdők vagy haladók, fiatalok vagy idősebbek, korhatár nincs. A műfaji megkötés sincs, pop, rock, jazz, klasszikus, folk vagy akár saját szerzemények is szívesen látottak. A jelentkezéshez mindössze egy rövid, maximum 10-15 soros bemutatkozásra van szükség, valamint 1-2 demófelvételre, amely lehet hang- vagy videóanyag.

Fellépési lehetőségek is szerepelnek a díjak között

A jelentkezési határidő 2025. szeptember 30., így érdemes mielőbb elküldeni az anyagokat. A fellépők szakmai zsűri előtt mutathatják meg tudásukat, akik értékes visszajelzésekkel segítik a fejlődést, emellett a közönség előtti szereplés is maradandó élményt nyújt. A legkiemelkedőbb produkciók díjakban és különdíjakban részesülnek, például

fellépési lehetőségek fesztiválokon,

stúdiófelvétel,

klipforgatás,

ajándékutalványok várják a tehetségeket.

A rendezvény nemcsak szakmai előrelépést kínál, hanem új kapcsolatok, barátságok és inspiráló élmények színtere is lehet. Ha úgy érzed, hogy a zene a te világod, ne hagyd ki ezt a lehetőséget – jelentkezz, és lépj színpadra októberben Kecskemét-Hetényegyházán!

Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet:

Részletes felhívás a Kecskeméti Zenészegylet Facebook-oldalán érhető el.