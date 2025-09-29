Elindult a távfűtés Kecskeméten, ezt kell tennie, ha nem melegszenek a radiátorok

Hivatalosan is elindult a fűtési szezon Kecskeméten. A tartósnak ígérkező lehűlés miatt a TERMOSTAR Kft. szeptember 29-én megkezdte a távfűtés indítását, amely idén is lépcsőzetesen zajlik. Elsőként azoknál a lakóközösségeknél lett meleg a radiátor, ahol a hőközponti körzetben élők legalább kétharmada kérte a szolgáltatást, valamint az óvodákban, iskolákban és más intézményekben, amelyek az elmúlt napokban jelezték igényüket.

Megkezdődött a távfűtés Kecskeméten

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A szabályozás szerint a fűtést akkor kell elindítani, ha a napi középhőmérséklet három egymást követő napon nem haladja meg a +12 °C-ot, illetve ha tartósan +10 °C alá süllyed. A társaság hangsúlyozta: rugalmas a rendszer, így azok a lakóközösségek és fogyasztók, akik egyelőre nem igénylik a fűtést, jelezhetik ezt, és nem kötelező a szolgáltatás azonnali igénybevétele – olvasható a társaság közleményében.

A korszerűsített lakásokban könnyebb a helyzet

Az elmúlt években a kecskeméti távhős lakások mintegy 70 százalékában már megtörtént a fűtéskorszerűsítés. Nekik egyszerűbb a dolguk: egyéni igény szerint állíthatják a helyiségek hőmérsékletét, vagy akár el is zárhatják a fűtést. Ahol még nem történt meg a korszerűsítés, ott a hőközpontok automatikája szabályozza a fűtést a külső hőmérséklethez igazodva. Ez olykor különbségeket eredményezhet a lakások hőmérsékletében, ami nem a betáplált hő mennyiségéből, hanem az épület elhelyezkedéséből fakad.

Zöldebb, takarékosabb távfűtés

A 2025–2026-os fűtési szezonban is jelentős részben megújuló energia biztosítja a távfűtést és a melegvizet. A fejlesztéseknek köszönhetően a rendszer nemcsak környezetkímélőbb, hanem éves szinten 20.500 tonna szén-dioxid-megtakarítást is eredményez.

Mit tegyenek a lakók?

A fűtés indításakor érdemes ellenőrizni, hogy a radiátorszelepek nyitva vannak-e, így biztosítható a megfelelő légtelenítés.

A korszerűsített lakásokban a termosztatikus szelepeket a fűtés beindulásakor teljesen ki kell nyitni, majd később lehet az igényekhez igazítani.

Ha valahol nem indul el a fűtés, a hibát

a [email protected] e-mail címen,

e-mail címen, a www.termostar.hu/hibabejelento oldalon vagy

a 76/48-18-18 telefonszámon lehet bejelenteni.

A TERMOSTAR kéri a fogyasztókat, hogy a fűtéssel kapcsolatos észrevételeiket szeptember 30-tól jelezzék. A hibabejelentések számának növekedése miatt ilyenkor előfordulhat hosszabb várakozási idő a telefonos ügyfélszolgálaton.