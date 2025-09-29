szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fűtési szezon

3 órája

Elindult a távfűtés Kecskeméten, ezt kell tennie, ha nem melegszenek a radiátorok

Címkék#távfűtés#Termostar Hőszolgáltató Kft.#fűtési szezon

Megérkezett a hideg. Kecskeméten elindult a távfűtés, a radiátorok újra melegek.

Maksa Balázs

Hivatalosan is elindult a fűtési szezon Kecskeméten. A tartósnak ígérkező lehűlés miatt a TERMOSTAR Kft. szeptember 29-én megkezdte a távfűtés indítását, amely idén is lépcsőzetesen zajlik. Elsőként azoknál a lakóközösségeknél lett meleg a radiátor, ahol a hőközponti körzetben élők legalább kétharmada kérte a szolgáltatást, valamint az óvodákban, iskolákban és más intézményekben, amelyek az elmúlt napokban jelezték igényüket.

elindította a TERMOSTAR a távfűtést,
Megkezdődött a távfűtés Kecskeméten
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A szabályozás szerint a fűtést akkor kell elindítani, ha a napi középhőmérséklet három egymást követő napon nem haladja meg a +12 °C-ot, illetve ha tartósan +10 °C alá süllyed. A társaság hangsúlyozta: rugalmas a rendszer, így azok a lakóközösségek és fogyasztók, akik egyelőre nem igénylik a fűtést, jelezhetik ezt, és nem kötelező a szolgáltatás azonnali igénybevétele – olvasható a társaság közleményében.

A korszerűsített lakásokban könnyebb a helyzet

Az elmúlt években a kecskeméti távhős lakások mintegy 70 százalékában már megtörtént a fűtéskorszerűsítés. Nekik egyszerűbb a dolguk: egyéni igény szerint állíthatják a helyiségek hőmérsékletét, vagy akár el is zárhatják a fűtést. Ahol még nem történt meg a korszerűsítés, ott a hőközpontok automatikája szabályozza a fűtést a külső hőmérséklethez igazodva. Ez olykor különbségeket eredményezhet a lakások hőmérsékletében, ami nem a betáplált hő mennyiségéből, hanem az épület elhelyezkedéséből fakad.

Zöldebb, takarékosabb távfűtés

A 2025–2026-os fűtési szezonban is jelentős részben megújuló energia biztosítja a távfűtést és a melegvizet. A fejlesztéseknek köszönhetően a rendszer nemcsak környezetkímélőbb, hanem éves szinten 20.500 tonna szén-dioxid-megtakarítást is eredményez.

Mit tegyenek a lakók?

A fűtés indításakor érdemes ellenőrizni, hogy a radiátorszelepek nyitva vannak-e, így biztosítható a megfelelő légtelenítés.

A korszerűsített lakásokban a termosztatikus szelepeket a fűtés beindulásakor teljesen ki kell nyitni, majd később lehet az igényekhez igazítani.

Ha valahol nem indul el a fűtés, a hibát

A TERMOSTAR kéri a fogyasztókat, hogy a fűtéssel kapcsolatos észrevételeiket szeptember 30-tól jelezzék. A hibabejelentések számának növekedése miatt ilyenkor előfordulhat hosszabb várakozási idő a telefonos ügyfélszolgálaton.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu