1 órája
Közösségfejlesztés és kulturális élmény: így támogatja Kecskemét a társadalmi integrációt – fotók, videó
A Mezei utcai közösségi ház fontos eseménynek adott otthont kedden. A „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” című projekt nyitóeseményére kedd délután került sor.
A társadalmi egyenlőtlenség évszázados kihívás, amit csak lépésről lépésre lehet megoldani. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal karöltve immár a harmadik ilyen lépést teszi meg egy „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” című projekt keretében.
A program nyitóeseményére kedd délután került sor a Mezei utcai közösségi házban, ahol nem csak a tervet mutatták be, hanem egy autentikus roma zenés-táncos előadást is láthattak a jelenlévők.
A társadalmi integrációs projekt
Az idén induló felzárkóztató program nem az első, korábban már különböző szakmai képzésekkel, illetve több beruházás formájában támogatta a város az integrációt. Az idén, 2025-ben induló projekt azonban új szintre lép – mintegy 200 millió forintból valósul meg, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel karöltve, akik a projekt szakmai oldalát valósítják majd meg.
A projekt várhatóan 2028. május 31-ig valósul meg. Célja a folyamatos szociális munka és egyéni fejlesztési tervek készítése, gyermekek felzárkóztatását és tanulási motivációját támogató programok, közösségfejlesztő és beilleszkedést segítő programok, foglalkoztatást elősegítő és életvezetési tanácsadási szolgáltatások létrehozása és a családok támogatása a mindennapi életvitelben.
A „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” című projekt nyitóeseménye KecskemétenFotók: Bús Csaba
Hosszú távú célja, hogy a hátrányos helyzetű városrészekben élők társadalmi beilleszkedése erősödjön, életkörülményeik és jövőbeni esélyeik javuljanak.
A program bemutatása, múltja és jövője
Az egybegyűlteket Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere köszöntötte, majd az esemény jelentőségéről osztotta meg gondolatait. A program múltját és a jövőbeli terveket Balogh Zoltán irodavezető mutatta be, a szakmai oldalába pedig dr. Rigó Orsolya Izabella, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi régiójának regionális ügyvezetője adott bepillantást.
Sztojka Attila, társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár szintén felszólalt az eseményen, kiemelve a város érdemeit és a projekt fontosságát.
Roma zene és táncbemutató
A beszédek után egy igazán színes, hangulatos előadás keretében a Tóth László Általános Iskola, valamint a Béke téri Általános iskola tanulói mutattak be autentikus roma táncmotívumokat, dalokat. Hangszerrel, énekkel Farkas Zsolt táncos, koreográfus, zenész, a hazai cigány kultúra egyik legjelesebb képviselője kísérte őket. Csoportos énekekkel, majd közös és egyéni táncbemutatóval zárult az esemény.