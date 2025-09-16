Közösségfejlesztés és kulturális élmény: így támogatja Kecskemét a társadalmi integrációt – fotók, videó

A társadalmi egyenlőtlenség évszázados kihívás, amit csak lépésről lépésre lehet megoldani. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal karöltve immár a harmadik ilyen lépést teszi meg egy „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” című projekt keretében.

Társadalmi integrációt erősítik Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

A program nyitóeseményére kedd délután került sor a Mezei utcai közösségi házban, ahol nem csak a tervet mutatták be, hanem egy autentikus roma zenés-táncos előadást is láthattak a jelenlévők.

A társadalmi integrációs projekt

Az idén induló felzárkóztató program nem az első, korábban már különböző szakmai képzésekkel, illetve több beruházás formájában támogatta a város az integrációt. Az idén, 2025-ben induló projekt azonban új szintre lép – mintegy 200 millió forintból valósul meg, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel karöltve, akik a projekt szakmai oldalát valósítják majd meg.

A projekt várhatóan 2028. május 31-ig valósul meg. Célja a folyamatos szociális munka és egyéni fejlesztési tervek készítése, gyermekek felzárkóztatását és tanulási motivációját támogató programok, közösségfejlesztő és beilleszkedést segítő programok, foglalkoztatást elősegítő és életvezetési tanácsadási szolgáltatások létrehozása és a családok támogatása a mindennapi életvitelben.