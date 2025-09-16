szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felzárkóztató program

2 órája

Közösségfejlesztés és kulturális élmény: így támogatja Kecskemét a társadalmi integrációt – fotók, videó

Címkék#baon videó#társadalmi integráció#Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ)

A Mezei utcai közösségi ház fontos eseménynek adott otthont kedden. A „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” című projekt nyitóeseményére kedd délután került sor.

Mócza Milán

A társadalmi egyenlőtlenség évszázados kihívás, amit csak lépésről lépésre lehet megoldani. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal karöltve immár a harmadik ilyen lépést teszi meg egy „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” című projekt keretében.

Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten,
Társadalmi integrációt erősítik Kecskeméten
Fotó: Bús Csaba

A program nyitóeseményére kedd délután került sor a Mezei utcai közösségi házban, ahol nem csak a tervet mutatták be, hanem egy autentikus roma zenés-táncos előadást is láthattak a jelenlévők.

A társadalmi integrációs projekt

Az idén induló felzárkóztató program nem az első, korábban már különböző szakmai képzésekkel, illetve több beruházás formájában támogatta a város az integrációt. Az idén, 2025-ben induló projekt azonban új szintre lép – mintegy 200 millió forintból valósul meg, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel karöltve, akik a projekt szakmai oldalát valósítják majd meg. 

A projekt várhatóan 2028. május 31-ig valósul meg. Célja a folyamatos szociális munka és egyéni fejlesztési tervek készítése, gyermekek felzárkóztatását és tanulási motivációját támogató programok, közösségfejlesztő és beilleszkedést segítő programok, foglalkoztatást elősegítő és életvezetési tanácsadási szolgáltatások létrehozása és a családok támogatása a mindennapi életvitelben. 

A „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” című projekt nyitóeseménye Kecskeméten

Fotók: Bús Csaba

Hosszú távú célja, hogy a hátrányos helyzetű városrészekben élők társadalmi beilleszkedése erősödjön, életkörülményeik és jövőbeni esélyeik javuljanak.

A program bemutatása, múltja és jövője

Az egybegyűlteket Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere köszöntötte, majd az esemény jelentőségéről osztotta meg gondolatait. A program múltját és a jövőbeli terveket Balogh Zoltán irodavezető mutatta be, a szakmai oldalába pedig dr. Rigó Orsolya Izabella, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi régiójának regionális ügyvezetője adott bepillantást. 

Sztojka Attila, társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár szintén felszólalt az eseményen, kiemelve a város érdemeit és a projekt fontosságát.

Roma zene és táncbemutató

A beszédek után egy igazán színes, hangulatos előadás keretében a Tóth László Általános Iskola, valamint a Béke téri Általános iskola tanulói mutattak be autentikus roma táncmotívumokat, dalokat. Hangszerrel, énekkel Farkas Zsolt táncos, koreográfus, zenész, a hazai cigány kultúra egyik legjelesebb képviselője kísérte őket. Csoportos énekekkel, majd közös és egyéni táncbemutatóval zárult az esemény.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu