Betegszabadság és táppénz 2025-ben: így járhatsz pórul, ha nem figyelsz
Bárkivel előfordulhat, hogy valamilyen betegség miatt nem tud dolgozni, de a keresőképtelenség nem csak betegség miatt következhet be. Számos egyéb olyan élethelyzet adódhat, amikor jár a táppénz. De mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között? Mikor melyik jár? Utánajártunk, mutatjuk a részleteket és eloszlatjuk a tévhiteket.
Az ősz közeledtével egyre gyakrabban jelenhetnek meg különböző betegségek, amelyek hosszabb-rövidebb időre akár még a munkavállalást is akadályozhatják. Fontos, hogy ilyen esetekben hivatalosan járjunk el, és betartsuk az előírásokat és a szabályokat. Ebben nagy segítségünkre lehet a Munka Törvénykönyve, ami összegzi mind a munkáltatók, mind a munkavállalók jogait és kötelezettségeit, amelyek között a betegszabadság és a táppénz intézménye is kiemelt szerepet kap. Utánajártunk és összegyűjtöttük a legfontosabb elemeket, kiderítettük, milyen okai vannak a keresőképtelenségnek, mit lehet tenni, ha megtörténik a baj.
Táppénz? Betegszabadság? Mi a különbség?
Sokan összekeverik a betegszabadságot és a táppénzt, pedig a kettő nem ugyanaz. Sokan egyszerűen csak „táppénznek” hívják, ha valaki betegség miatt nem tud dolgozni, pedig a szabályok szerint egyáltalán nem mindegy, hogy betegszabadságról vagy táppénzről van szó. A két juttatás között jelentős különbségek vannak – mind az időtartam, mind a kifizetett összeg tekintetében.
Ha valaki megbetegszik, az első 15 munkanapra nem táppénzt, hanem betegszabadságot kap,
azaz minden dolgozónak alanyi jogon jár évi 15 munkanap, amelyet saját betegsége okán igényelhet meg. Ez kizárólag a saját betegség esetén jár, és a munkáltató fizeti ki. Erre az időszakra a távolléti díj 70 százaléka illeti meg a dolgozót, az összeg pedig adó- és járulékköteles. A betegszabadság alatt nem az egészségbiztosítás, hanem a munkáltató fizet. Fontos, hogy a keresőképtelenséget mindig orvosnak kell igazolnia. Kórházi ápolás esetében pedig a kórház adhat ki igazolást.
Mikor kezdődik a táppénz?
A betegszabadság lejárta után kezdődik a táppénz időszaka. Ennek feltétele, hogy a munkavállalónak fennálló biztosítási jogviszonya legyen, fizessen társadalombiztosítási járulékot, és az orvos igazolja a keresőképtelenséget. A táppénz legfeljebb egy évig járhat, de a pontos időtartamot több tényező befolyásolja, például hogy a dolgozó a saját betegsége vagy a gyermeke miatt marad távol a munkától, illetve mennyi ideje biztosított – írja a beol.hu.
Itt álljunk is meg egy pillanatra, hiszen lényeges dologról van szó: a betegszabadsággal szemben a táppénz az idén is változatlanul nem csak a dolgozó betegsége okán vehető igénybe, ugyanis a táppénztörvény a keresőképtelenség más eseteit is magába foglalja.
Hogyan alakulnak a táppénz kódok 2025-ben?
Ahogy korábban említettük, a táppénz nem kizárólag akkor illeti meg a munkavállalót, ha ő maga beteg. Jogosult lehet rá például akkor is, ha gyermekét kell otthon ápolnia, ha veszélyeztetett terhes, vagy ha hatósági elkülönítés alá kerül. A szabályozás kilenc különböző kódot ismer, ezek határozzák meg a pontos jogosultságot és az ellátás mértékét.
- 1-es kód: üzemi baleset – 100 százalékos táppénz, a munkáltató viseli a költséget.
- 2-es kód: foglalkozási megbetegedés – 100 százalék, a munkáltató fizeti.
- 3-as kód: közúti baleset – betegszabadság után jár, 1/3-át a munkáltató állja.
- 4-es kód: egyéb baleset – szintén betegszabadság előzi meg, a táppénz harmadát a munkáltató fizeti.
- 5-ös kód: beteg gyermek ápolása – a keresőképtelenség kezdetétől jár.
- 6-os kód: szülési táppénz – nincs betegszabadság, azonnal táppénz jár.
- 7-es kód: hatósági elkülönítés – a kezdetektől táppénz.
- 8-as kód: egyéb betegség – betegszabadság után jár, 1/3 munkáltatói rész.
- 9-es kód: veszélyeztetett terhesség – a kezdetektől táppénz, 1/3 munkáltatói finanszírozással – írja a teol.hu.
Mennyi a táppénz összege 2025-ben?
Ahogy fentebb írtuk, betegszabadság esetén a távolléti díj 70 százaléka illeti meg a dolgozót, az összeg pedig adó- és járulékköteles. Azonban a táppénz kiszámítása összetettebb. A rendszer tehát jól elkülöníti a helyzeteket: nem mindegy, hogy valaki saját betegsége, hozzátartozója ápolása vagy épp egy baleset miatt keresőképtelen. Az, hogy pontosan mennyi pénz jár, a bejelentett kódtól, a jövedelemtől és a biztosítási időtől egyaránt függ. A táppénz kifizetésénél az alapot az átlagkereset adja, amelynek 50 vagy 60 százaléka jár, bizonyos esetekben viszont akár 100 százalék is megkapható. A pontos összeg attól is függ, milyen táppénz kódra jelent be az orvos.
Van azonban felső korlát: a napi összeg nem lehet több a minimálbér kétszeresének harmincad részénél.
Mivel a minimálbér emelkedett ezért a táppénz összege 2025-ben, a 290 800 forintos minimálbér alapján ez legfeljebb 19 387 forint naponta – írja a beol.hu.
Hogyan történik a táppénz igénylés?
A munkavállalóknak a munkáltatójukhoz kell benyújtaniuk a táppénzigényt. Egyéni vállalkozók, őstermelők vagy önfoglalkoztatók esetében a kormányhivatal intézi az ügyet. Fontos tudni: az igény legfeljebb hat hónapra visszamenőleg érvényesíthető.
A betegszabadság és a táppénz tehát nem csupán elnevezésükben különbözik, hanem abban is, hogy ki fizeti, mennyi ideig jár, és mekkora összeget kaphat kézhez a keresőképtelen személy.
Mi a helyzet, ha valaki nem beteg, csak munkaidőben kapott időpontot?
Az más eset, ha a munkavállaló jól van, dolgozni tudna, de például egy szűrővizsgálatra, kontrollra vagy fogorvoshoz megy – tehát nem sürgős problémáról van szó, és nem is kötelező vizsgálatról. Ilyenkor nem jár betegszabadság, hiszen a dolgozó nem keresőképtelen. Általánosságban elvárható, hogy az ilyen vizsgálatokat a munkavállaló munkaidőn kívülre szervezze. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, mit lehet és kell tenni, ha valaki munkaidőben kapott időpontot egy vizsgálatra.
