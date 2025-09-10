Betegszabadság és táppénz 2025-ben: így járhatsz pórul, ha nem figyelsz

Az ősz közeledtével egyre gyakrabban jelenhetnek meg különböző betegségek, amelyek hosszabb-rövidebb időre akár még a munkavállalást is akadályozhatják. Fontos, hogy ilyen esetekben hivatalosan járjunk el, és betartsuk az előírásokat és a szabályokat. Ebben nagy segítségünkre lehet a Munka Törvénykönyve, ami összegzi mind a munkáltatók, mind a munkavállalók jogait és kötelezettségeit, amelyek között a betegszabadság és a táppénz intézménye is kiemelt szerepet kap. Utánajártunk és összegyűjtöttük a legfontosabb elemeket, kiderítettük, milyen okai vannak a keresőképtelenségnek, mit lehet tenni, ha megtörténik a baj.

Táppénz vagy betegszabadság? Mi a különbség? Mikor mennyi jár? Eloszlatjuk a tévhiteket!

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Táppénz? Betegszabadság? Mi a különbség?

Sokan összekeverik a betegszabadságot és a táppénzt, pedig a kettő nem ugyanaz. Sokan egyszerűen csak „táppénznek” hívják, ha valaki betegség miatt nem tud dolgozni, pedig a szabályok szerint egyáltalán nem mindegy, hogy betegszabadságról vagy táppénzről van szó. A két juttatás között jelentős különbségek vannak – mind az időtartam, mind a kifizetett összeg tekintetében.

Ha valaki megbetegszik, az első 15 munkanapra nem táppénzt, hanem betegszabadságot kap,

azaz minden dolgozónak alanyi jogon jár évi 15 munkanap, amelyet saját betegsége okán igényelhet meg. Ez kizárólag a saját betegség esetén jár, és a munkáltató fizeti ki. Erre az időszakra a távolléti díj 70 százaléka illeti meg a dolgozót, az összeg pedig adó- és járulékköteles. A betegszabadság alatt nem az egészségbiztosítás, hanem a munkáltató fizet. Fontos, hogy a keresőképtelenséget mindig orvosnak kell igazolnia. Kórházi ápolás esetében pedig a kórház adhat ki igazolást.

Mikor kezdődik a táppénz?

A betegszabadság lejárta után kezdődik a táppénz időszaka. Ennek feltétele, hogy a munkavállalónak fennálló biztosítási jogviszonya legyen, fizessen társadalombiztosítási járulékot, és az orvos igazolja a keresőképtelenséget. A táppénz legfeljebb egy évig járhat, de a pontos időtartamot több tényező befolyásolja, például hogy a dolgozó a saját betegsége vagy a gyermeke miatt marad távol a munkától, illetve mennyi ideje biztosított – írja a beol.hu.