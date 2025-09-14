Tanulási nehézségek okai és megoldásai: mit tehet a szülő és az iskola?

Duda Attiláné Hajdu Mónika fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta tapasztalata szerint egyre több pedagógus és szülő szembesül azzal, hogy a gyermek tanulási nehézségekkel küzd. Az iskolában hamar kiderülhet, ha valaki lassabban halad a többieknél, ha az írásban finommotorikai eltérések mutatkoznak, vagy az olvasás közben betűtévesztések jelennek meg.

Egyre több pedagógus és szülő szembesül azzal, hogy a gyermek tanulási nehézségekkel küzd

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A figyelem kalandozása, a lassabb tempó vagy a szövegértési problémák mögött gyakran nem lustaság, hanem valamilyen idegrendszeri éretlenség, fennmaradó reflex vagy szemészeti gond is állhat.

Többnyire az iskolából érkezik jelzés a tanulási nehézségről

„A tanító, a pedagógus legtöbbször jelzi a szülőnek, ha valami problémát tapasztal, így időben elindulhat a segítségnyújtás. A szülők szerepe kiemelkedő a mindennapokban, gyermekük érdekében célszerű foglalkozni a tanítói javaslatokkal” – tanácsolja Duda Attiláné Hajdu Mónika fejlesztőpedagógus.

Mit javasol a szakember?

A gyerekek úgynevezett állapotfelmérése minden fejlesztés előtt megtörténik, mely kimutatja, hogy az adott életkor szerint milyen készségekben, ismeretekben van eltérés, van-e eltérés.

„Az is gyakran előfordul, hogy a felmérés során felmerül egy látás- vagy hallásprobléma. Ebben az esetben első körben javaslom, hogy szemészeti, fül-orr-gégészeti vizsgálatra vigyék el a gyermeket. Ki kell szűrni ezen okokat, hiszen egy látás- vagy hallásprobléma is okozhat figyelmi és tanulási gondokat. Ha ezt kizártuk, folytatódhat tovább a fejlesztési vizsgálat, anamnézis felállítása. Ha kiderül, hogy az idegrendszer éretlensége, fennmaradó reflexek nehezítik a fejlődést, speciális gyakorlatokkal sokat lehet segíteni” – javasolta Duda Attiláné Hajdu Mónika.

Milyen fejlesztési módszerek léteznek?

A Sarlós-módszer például rövid, eszközmentes feladatokkal célozza meg az idegrendszer érését, amelyek naponta mindössze 5–10 percet igényelnek, mégis látványos változást hozhatnak a koncentrációban és az iskolai teljesítményben.

„Ezen kívül is számos mozgásfejlesztési technika, módszer létezik, melyek mind megoldást nyújthatnak egy-egy problémára. Keressék a fejlesztőpedagógusokat, mozgásterapeuta szakembereket!”