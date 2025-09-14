2 órája
Tanulási nehézségek okai és megoldásai: mit tehet a szülő és az iskola?
Egyre több jelzés érkezik az iskolákból arról, hogy sok gyermek lassabban halad a többieknél. Duda Attiláné Hajdu Mónika fejlesztőpedagógus segítségével utánajártunk a tanulási nehézségeknek és a fejlesztési lehetőségeknek.
Duda Attiláné Hajdu Mónika fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta tapasztalata szerint egyre több pedagógus és szülő szembesül azzal, hogy a gyermek tanulási nehézségekkel küzd. Az iskolában hamar kiderülhet, ha valaki lassabban halad a többieknél, ha az írásban finommotorikai eltérések mutatkoznak, vagy az olvasás közben betűtévesztések jelennek meg.
A figyelem kalandozása, a lassabb tempó vagy a szövegértési problémák mögött gyakran nem lustaság, hanem valamilyen idegrendszeri éretlenség, fennmaradó reflex vagy szemészeti gond is állhat.
Többnyire az iskolából érkezik jelzés a tanulási nehézségről
„A tanító, a pedagógus legtöbbször jelzi a szülőnek, ha valami problémát tapasztal, így időben elindulhat a segítségnyújtás. A szülők szerepe kiemelkedő a mindennapokban, gyermekük érdekében célszerű foglalkozni a tanítói javaslatokkal” – tanácsolja Duda Attiláné Hajdu Mónika fejlesztőpedagógus.
Mit javasol a szakember?
A gyerekek úgynevezett állapotfelmérése minden fejlesztés előtt megtörténik, mely kimutatja, hogy az adott életkor szerint milyen készségekben, ismeretekben van eltérés, van-e eltérés.
„Az is gyakran előfordul, hogy a felmérés során felmerül egy látás- vagy hallásprobléma. Ebben az esetben első körben javaslom, hogy szemészeti, fül-orr-gégészeti vizsgálatra vigyék el a gyermeket. Ki kell szűrni ezen okokat, hiszen egy látás- vagy hallásprobléma is okozhat figyelmi és tanulási gondokat. Ha ezt kizártuk, folytatódhat tovább a fejlesztési vizsgálat, anamnézis felállítása. Ha kiderül, hogy az idegrendszer éretlensége, fennmaradó reflexek nehezítik a fejlődést, speciális gyakorlatokkal sokat lehet segíteni” – javasolta Duda Attiláné Hajdu Mónika.
Milyen fejlesztési módszerek léteznek?
A Sarlós-módszer például rövid, eszközmentes feladatokkal célozza meg az idegrendszer érését, amelyek naponta mindössze 5–10 percet igényelnek, mégis látványos változást hozhatnak a koncentrációban és az iskolai teljesítményben.
„Ezen kívül is számos mozgásfejlesztési technika, módszer létezik, melyek mind megoldást nyújthatnak egy-egy problémára. Keressék a fejlesztőpedagógusokat, mozgásterapeuta szakembereket!”
A fejlesztés egyik kulcsa a mozgás
A mozgásterápia, a rendszeres testnevelés és a szabadban végzett játékok mind hozzájárulnak az idegrendszer megfelelő fejlődéséhez. A szakember kiemeli, hogy a gyermekek számára a legjobb prevenció, ha minél többet mozognak: futkároznak, labdáznak, hintáznak, ugrálnak, játszanak.
Ezek a természetes tevékenységek nemcsak a fizikai állóképességet, hanem az idegrendszeri érés folyamatát is támogatják. Ha egy gyermek rendszeresen sportol, azzal nemcsak testileg edződik, hanem figyelme, önfegyelme és önbizalma is erősödik.
Egyensúlyprobléma is fennállhat
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy bizonyos egyensúlyproblémák is okozhatnak tanulási nehézségeket. Ilyenkor a gyógytorna, a rendszeres mozgás és a szakemberrel való konzultáció elengedhetetlen. Egy ilyen korrekció nemcsak a fizikai állapotot javítja, hanem a viselkedésre, a figyelemre és az iskolai teljesítményre is kedvező hatással lehet.
A nehézségek leküzdhetőek
Mindez azt bizonyítja, hogy a tanulási nehézségek nem leküzdhetetlen akadályok. A megfelelő szakmai háttérrel, célzott fejlesztéssel, sok mozgással és szülői támogatással a gyerekek nagy része sikeresen behozhatja a lemaradását.
A kulcs a korai felismerés, az odafigyelés és a mindennapi életbe beépített játékos mozgás, amely egyszerre nyújt élményt, és segíti az idegrendszer fejlődését.
Fontos a prevenció már óvodás korban
Szintén prevenciós jelleggel, ajánlott már nagycsoportos óvodás korban – az őszi időszakban – iskolaérettségi vizsgálatot végezni, hogy szükség esetén legyen idő felzárkózni, segítséget kérni – ajánlja a szakember.
