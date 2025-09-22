1 órája
Futással a koncentrációért, játékkal a jobb memóriáért – így segíti a mozgás a tanulást
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelemfelkeltő Facebook-felhívást tett közzé. Tanulási problémákra megoldás lehet a rendszeres mozgás!
Szeptember elején, az iskolakezdés időszakában sok szülő felteszi a kérdést: hogyan tudna gyermeke még jobban teljesíteni az iskolában, hogyan lehetne könnyebb a koncentráció, eredményesebb a tanulás és sikeresebb a vizsgákra való felkészülés? A legtöbben ilyenkor a különórákban, a korrepetálásban vagy az otthoni tanulás idejének növelésében látják a megoldást. Pedig van egy egyszerű, de sokszor alábecsült módszer, amely nemcsak az egészséget, hanem a tanulmányi eredményeket is javíthatja: a rendszeres testmozgás.
Tanulási nehézségek
Korábbi cikkünkben a tanulási nehézségek okaival és megoldásaival foglalkoztunk, melyben Duda Attiláné Hajdu Mónika fejlesztőpedagógus is egyértelműen a mozgásfejlesztő terápiák mellett tette le a voksát.
A tanulási nehézségek kialakulásának megelőzését segíti a rendszeres, mindennapi, helyes intenzitással és módon elvégzett testmozgás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a közelmúltban közzétett Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a sport nem a tanulás rovására megy, hanem éppen ellenkezőleg: segíti a jobb jegyek megszerzését, miközben hozzájárul a testi és lelki egészséghez is.
Aktív Iskola Program
Nem véletlen, hogy egyre több iskola csatlakozik az országos Aktív Iskola Programhoz, melynek fő célja, hogy a diákok mindennapjaiba több mozgást és aktív tevékenységet csempésszen, elősegítve optimális fizikai és mentális fejlődésüket és jóllétüket. Ezáltal támogatja az egészséges életmód kialakítását, ahol a mozgás nem csak a testnevelés órákon, hanem a szünetekben, sőt, akár tanórákba beépítve is megjelenik, és a diákok bevonódnak a sportprogramok szervezésébe.
Egészségesebb test, frissebb elme
A rendszeres testmozgás erősíti a csontokat és az izmokat, csökkenti az elhízás és a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát, javítja az alvás minőségét, és segít a megfelelő energiaszint fenntartásában. Egy aktív gyermek nemcsak fittebb, hanem kiegyensúlyozottabb és ellenállóbb is, ami a mindennapokban és az iskolapadban egyaránt érezhető előnyt jelent.
Kognitív előnyök az iskolában
A mozgás közvetlen hatással van az agy működésére. Az NNGYK szerint a sport fokozza a koncentrációt, javítja a memóriát, és segíti a figyelem fenntartását. A mozgás során az agy friss oxigénhez jut, ami serkenti a gondolkodást és a kreativitást. Ez különösen fontos a tanulásban, hiszen a gyerekek így könnyebben jegyzik meg a tananyagot, és hosszabb ideig képesek összpontosítani.
Társas készségek fejlődése
A központ bejegyzése arra is rámutatott, hogy a sport nemcsak egyéni, hanem közösségi élmény is. A gyerekek megtanulják a csapatmunkát, az egymásra való odafigyelést, a társas szabályok betartását és az időbeosztás fontosságát. Ezek a készségek később, a felnőtt életben is nélkülözhetetlenek lesznek.
Lelki és szociális támogatás
A sportközösségekhez való tartozás erősíti az önbizalmat és az önértékelést. A rendszeres mozgás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek magabiztosabban álljon a mindennapok kihívásai elé, miközben megéli a közösséghez tartozás élményét. Az NNGYK kiemeli: a sport a lelki egészséget is védi, hiszen csökkenti a stresszt, mérsékli a szorongást, és hosszú távon a depresszió kialakulásának kockázatát is.
Mennyi mozgásra van szükség?
A szakemberek ajánlása szerint a gyerekeknek naponta legalább 60 perc közepes vagy intenzív testmozgásra van szükségük ahhoz, hogy mind a testük, mind a szellemi teljesítményük optimálisan fejlődhessen. Ez lehet szervezett edzés, testnevelés óra, sportegyesületi foglalkozás, de akár önfeledt játék is a szabadban. A lényeg a rendszeresség és az örömteli élmény.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ üzenete világos: a sport nem elveszi az időt a tanulástól, hanem hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek jobb jegyeket érjenek el, egészségesebb, boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet éljenek.
