Futással a koncentrációért, játékkal a jobb memóriáért – így segíti a mozgás a tanulást

Szeptember elején, az iskolakezdés időszakában sok szülő felteszi a kérdést: hogyan tudna gyermeke még jobban teljesíteni az iskolában, hogyan lehetne könnyebb a koncentráció, eredményesebb a tanulás és sikeresebb a vizsgákra való felkészülés? A legtöbben ilyenkor a különórákban, a korrepetálásban vagy az otthoni tanulás idejének növelésében látják a megoldást. Pedig van egy egyszerű, de sokszor alábecsült módszer, amely nemcsak az egészséget, hanem a tanulmányi eredményeket is javíthatja: a rendszeres testmozgás.

A tanulást segíti a rendszeres mozgás

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Tanulási nehézségek

Korábbi cikkünkben a tanulási nehézségek okaival és megoldásaival foglalkoztunk, melyben Duda Attiláné Hajdu Mónika fejlesztőpedagógus is egyértelműen a mozgásfejlesztő terápiák mellett tette le a voksát.

A tanulási nehézségek kialakulásának megelőzését segíti a rendszeres, mindennapi, helyes intenzitással és módon elvégzett testmozgás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a közelmúltban közzétett Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a sport nem a tanulás rovására megy, hanem éppen ellenkezőleg: segíti a jobb jegyek megszerzését, miközben hozzájárul a testi és lelki egészséghez is.

Aktív Iskola Program

Nem véletlen, hogy egyre több iskola csatlakozik az országos Aktív Iskola Programhoz, melynek fő célja, hogy a diákok mindennapjaiba több mozgást és aktív tevékenységet csempésszen, elősegítve optimális fizikai és mentális fejlődésüket és jóllétüket. Ezáltal támogatja az egészséges életmód kialakítását, ahol a mozgás nem csak a testnevelés órákon, hanem a szünetekben, sőt, akár tanórákba beépítve is megjelenik, és a diákok bevonódnak a sportprogramok szervezésébe.

Egészségesebb test, frissebb elme

A rendszeres testmozgás erősíti a csontokat és az izmokat, csökkenti az elhízás és a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát, javítja az alvás minőségét, és segít a megfelelő energiaszint fenntartásában. Egy aktív gyermek nemcsak fittebb, hanem kiegyensúlyozottabb és ellenállóbb is, ami a mindennapokban és az iskolapadban egyaránt érezhető előnyt jelent.