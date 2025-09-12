Meghitt tanévnyitó Kecskeméten: a Károli Pedagógus Kara köszöntötte az új diákokat

Pénteken a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógus Karának tanévnyitó istentiszteletére került sor. A rendezvényt a Kecskeméti Református templomban tartották, ahová dr. Fekete Gábor alpolgármester is ellátogatott.

Megtartotta tanévnyitóját a Károli Egyetem Pedagógus Kar

Fotó: Brockmeyer Sophie

Különleges, meghitt tanévnyitó

A tanévnyitó istentisztelet Vass Réka Adrienn intézményi lelkipásztor apostoli köszöntésével kezdődött. A lelkész lekciójában arra bíztatta az új diákokat, hogy tanulmányaik során ne csak pedagógiai tudást szerezzenek, hanem vigyék magukkal a hittel kapcsolatos tanításokat is. Ezután igehirdetés, imádság és zsoltárok, dicséretek éneklése következett.

A tanévnyitó közgyűlést dr. Pap Ferenc dékán nyitotta meg, ahol az egyetemistáknak Apácai Csere János sikereit mutatta példaként a diákok szorgalmához. Apáczai Csere János a 17. század kiemelkedő magyar pedagógusa és tudósa volt, aki a magyar nyelvű tudományos műveltség megteremtésén dolgozott. Fő műve, az „Enciklopédia”, az első magyar nyelvű tudományos összefoglalásnak számít. Emellett kiemelte még a pedagógusok felelősségét és fontosságát is.