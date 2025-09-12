1 órája
Meghitt tanévnyitó Kecskeméten: a Károli Pedagógus Kara köszöntötte az új diákokat
Az új tanév ünnepélyes megnyitóján diákok, pedagógusok és jubileumi diplomások közösen köszöntötték az iskolakezdést, amely idén is új kihívásokat és lehetőségeket tartogat. A tanévnyitó az intézmény vezetése hangsúlyozta a tudás, közösség és a hit erejének fontosságát.
Pénteken a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógus Karának tanévnyitó istentiszteletére került sor. A rendezvényt a Kecskeméti Református templomban tartották, ahová dr. Fekete Gábor alpolgármester is ellátogatott.
Különleges, meghitt tanévnyitó
A tanévnyitó istentisztelet Vass Réka Adrienn intézményi lelkipásztor apostoli köszöntésével kezdődött. A lelkész lekciójában arra bíztatta az új diákokat, hogy tanulmányaik során ne csak pedagógiai tudást szerezzenek, hanem vigyék magukkal a hittel kapcsolatos tanításokat is. Ezután igehirdetés, imádság és zsoltárok, dicséretek éneklése következett.
A tanévnyitó közgyűlést dr. Pap Ferenc dékán nyitotta meg, ahol az egyetemistáknak Apácai Csere János sikereit mutatta példaként a diákok szorgalmához. Apáczai Csere János a 17. század kiemelkedő magyar pedagógusa és tudósa volt, aki a magyar nyelvű tudományos műveltség megteremtésén dolgozott. Fő műve, az „Enciklopédia”, az első magyar nyelvű tudományos összefoglalásnak számít. Emellett kiemelte még a pedagógusok felelősségét és fontosságát is.
Károli Pedagógus Kara köszöntötte az új diákokatFotók: Brockmeyer Sophie
Az istentiszteleten négy olyan hölgy is tiszteletét tette, akik 50 éve diplomáztak az intézményben, így átvehették díszoklevelüket a dékán úrtól. Ezt követően a diákok fogadalmat tették és dr. Pap Ferenc köszöntötte a tanulókat egy kézfogással, ezzel megnyitva előttük az új tanévet.