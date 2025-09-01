Milliárdos fejlesztésekkel indult a tanév, az agrárminiszter is köszöntötte a diákokat – képekkel, videóval

Szeptember elsején, 11 órakor kezdődött az Agrárszakképzési Országos Tanévnyitó a Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban. Az ünnepségen dr. Nagy István agrárminiszter beszédében beszámolt minden fontos fejlesztésről és változtatásról, valamint a diákoknak hasznos tanácsokat adott további tanulmányaikhoz és jövőbeli szakmájukhoz.

Az országos tanévnyitó rendezvényen az agrárminiszter is beszédet mondott

Fotó: Bús Csaba

A tanévnyitó ünnepségen nagy változtatásokat jelentettek be

Rózsa Pál Csaba, a mezőgazdasági iskola igazgatója mondott először beszédet, melyben kifejtette, hogy miért „A siker iskolája” az iskola szlogenje. Az idei tanévet ugyanis 487 fővel kezdhették, melyek közül 160 új beiratkozó diák érkezett intézményükbe. A felnőttoktatásban 650-en vesznek részt, valamint duális képzés is működik az iskolában. Ezek mellett 89-en érettségiztek tavaly, és 806 eredményes szakmai és képesítő vizsgát tettek a tanulók. Az igazgató bemutatta a diákok által készített népszerű fűszerpaprikát is.

A Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója, Szerdai Zsuzsanna és Lezsák Sándor országgyűlési képviselő is kiemelte beszédében, hogy milyen fontos a mai világban a gyors változások ritmusának felvétele, és az alkalmazkodás a digitális fordulatokhoz.

Szerdai Zsuzsanna szerint a világ változik, és vele együtt a mezőgazdaság is, de a változások mellett fontos megőrizni a régi értékeket is!

Lezsák Sándor pedig úgy nyilatkozott, hogy A változás éveit éljük, hiszen még soha nem volt ilyen gyors alkalmazkodásra szükség a korábbi évtizedekben.

Balla László alpolgármester kiemelte Kiskunfélegyházát, mint iskolavárost, ahol minden diák megtalálhatja saját erősségét, és az ehhez illő szakmát, hiszen rengeteg a választási lehetőség a városban. Emellett megemlítette még a 15 millió forintos támogatást, melyből a kollégium homlokzatának felújítására kerülhetett sor.

Hatalmas fejlesztések

Dr. Nagy István agrárminiszter ünnepi beszédét a diákokhoz fordulva azzal kezdte, hogy mindig tartsák meg jókedvüket, bármilyen nehézség előtt állnak, és ha valami túl nehéznek bizonyul, akkor mindig kérjenek segítséget, hiszen nincsenek egyedül. Beszámolt arról, hogy ma már öt agrárcentrum is működik az országban, közösen dolgozva a diákok jövőjéért. A tanulókat figyelmeztette arra, hogy a problémákra gyorsan kell reagálni, ahogy például a járvány és a legforróbb nyár esetében kellett. Ezért fontos a felnőttképzés is, ami minden eshetőségre megpróbálja felkészíteni a tanulókat, ami a jövőben várhatja őket, valamint itt korszerű ismereteket szerezhetnek megfelelő környezetben.