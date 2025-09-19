3 órája
Együtt ünnepelt a SZÜV-csapat, ötven év után is összetartanak – fotók
Megalapításának 50. évfordulóját ünnepelték. A SZÜV szó hallatán ma is, de régen is sokan rácsodálkoztak, vajon mit takar a mozaik szó. Egy biztos: pénteken a kecskeméti Tudomány és Művészetek Házában megtartott baráti találkozó résztvevői valamennyien tudják a választ.
Nagy számban jöttek össze a SZÜV egykori dolgozói. Örömmel üdvözölték egymást, beszélgettek, a fényképeket nézve nosztalgiáztak. A köszöntők során az egykori vállalat emlékezetes pillanatait elevenítették fel. A KSH SZÜV számítóközpontja 1975. november elsején nyitott meg Kecskeméten.
Hiánypótló szerepet töltött be
Ebben az évben ünneplik a SZÜV, azaz a Számítástechnikai és Ügyvitelszervezési Vállalat megalakulásának 50. évfordulóját. A társaság az 1970-es évek elején hiánypótló szerepet töltött be a magyar informatikai ipar korai szakaszában. A SZÜV nemcsak a nagygépes adatfeldolgozásban vált meghatározóvá, hanem oktatási és ismeretterjesztő tevékenysége révén is maradandót alkotott:
- iskolai versenyek,
- vetélkedők,
- nyílt napok
- és országos rendezvények sorát szervezte.
Sőt, hogy nyissanak a lakosság felé, még bolhapiacot is szerveztek az épület mellett.
Az idő múlásával, a technológiai változásokkal a kilencvenes években a SZÜV tevékenysége megszűnt, de az ott dolgozók közössége máig őszinte szeretettel és büszkeséggel emlékezik vissza azokra az évekre.
A SZÜV-dolgozók barátsága megmaradt
Az egykori kollégák – köztük Varga Erzsébet, Mohácsi Mária és Torday László – a SZÜV alapításának 50. évfordulója alkalmából találkozót szerveztek, hogy méltóképpen megemlékezzenek az akkori munkáról, közösségről és partnerekről.
A Számítástechnikai és Ügyvitelszervezési Vállalat évfordulójaFotók: Sebestyén Hajnalka
A péntek délután Kriskó János szerkesztő-riporter, televíziós műsorvezető moderálta a hangulatos találkozót, ahol többen is szóltak a SZÜV 50 éves évfordulójához kapcsolódóan. Köztük dr. Szécsi Gábor egykori igazgatóhelyettes és Torday László, egykori igazgató is nosztalgiázott. Partnere volt a SZÜV-nek a Bács-Kiskun megyei Természettudományos és Ismeretterjesztő Társaság (TIT), melynek akkori és jelenlegi igazgatója, Szabics István is köszöntötte a SZÜV kollektíváját.
A baráti találkozón régi fotók és a számítástechnika korai eszközei is helyet kaptak kiállítás keretében.
