Jubileum

3 órája

Együtt ünnepelt a SZÜV-csapat, ötven év után is összetartanak – fotók

Címkék#SZÜV#jubileum#évforduló

Megalapításának 50. évfordulóját ünnepelték. A SZÜV szó hallatán ma is, de régen is sokan rácsodálkoztak, vajon mit takar a mozaik szó. Egy biztos: pénteken a kecskeméti Tudomány és Művészetek Házában megtartott baráti találkozó résztvevői valamennyien tudják a választ.

Sebestyén Hajnalka

Nagy számban jöttek össze a SZÜV egykori dolgozói. Örömmel üdvözölték egymást, beszélgettek, a fényképeket nézve nosztalgiáztak. A köszöntők során az egykori vállalat emlékezetes pillanatait elevenítették fel. A KSH SZÜV számítóközpontja 1975. november elsején nyitott meg Kecskeméten. 

a SZÜV évfordulót ünnepelt kecskeméten
A SZÜV fénykorát régi fotókkal idézték meg
Fotó: Sebestyén Hajnalka

Hiánypótló szerepet töltött be

Ebben az évben ünneplik a SZÜV, azaz a Számítástechnikai és Ügyvitelszervezési Vállalat megalakulásának 50. évfordulóját. A társaság az 1970-es évek elején hiánypótló szerepet töltött be a magyar informatikai ipar korai szakaszában. A SZÜV nemcsak a nagygépes adatfeldolgozásban vált meghatározóvá, hanem oktatási és ismeretterjesztő tevékenysége révén is maradandót alkotott: 

  • iskolai versenyek, 
  • vetélkedők, 
  • nyílt napok 
  • és országos rendezvények sorát szervezte. 

Sőt, hogy nyissanak a lakosság felé, még bolhapiacot is szerveztek az épület mellett.

Az idő múlásával, a technológiai változásokkal a kilencvenes években a SZÜV tevékenysége megszűnt, de az ott dolgozók közössége máig őszinte szeretettel és büszkeséggel emlékezik vissza azokra az évekre.

A SZÜV-dolgozók barátsága megmaradt

Az egykori kollégák – köztük Varga Erzsébet, Mohácsi Mária és Torday László – a SZÜV alapításának 50. évfordulója alkalmából találkozót szerveztek, hogy méltóképpen megemlékezzenek az akkori munkáról, közösségről és partnerekről. 

A Számítástechnikai és Ügyvitelszervezési Vállalat évfordulója

Fotók: Sebestyén Hajnalka

A péntek délután Kriskó János szerkesztő-riporter, televíziós műsorvezető moderálta a hangulatos találkozót, ahol többen is szóltak a SZÜV 50 éves évfordulójához kapcsolódóan. Köztük dr. Szécsi Gábor egykori igazgatóhelyettes és Torday László, egykori igazgató is nosztalgiázott. Partnere volt a SZÜV-nek a Bács-Kiskun megyei Természettudományos és Ismeretterjesztő Társaság (TIT), melynek akkori és jelenlegi igazgatója, Szabics István is köszöntötte a SZÜV kollektíváját. 

A baráti találkozón régi fotók és a számítástechnika korai eszközei is helyet kaptak kiállítás keretében. 

 

 

