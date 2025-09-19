Együtt ünnepelt a SZÜV-csapat, ötven év után is összetartanak – fotók

Nagy számban jöttek össze a SZÜV egykori dolgozói. Örömmel üdvözölték egymást, beszélgettek, a fényképeket nézve nosztalgiáztak. A köszöntők során az egykori vállalat emlékezetes pillanatait elevenítették fel. A KSH SZÜV számítóközpontja 1975. november elsején nyitott meg Kecskeméten.

A SZÜV fénykorát régi fotókkal idézték meg

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Hiánypótló szerepet töltött be

Ebben az évben ünneplik a SZÜV, azaz a Számítástechnikai és Ügyvitelszervezési Vállalat megalakulásának 50. évfordulóját. A társaság az 1970-es évek elején hiánypótló szerepet töltött be a magyar informatikai ipar korai szakaszában. A SZÜV nemcsak a nagygépes adatfeldolgozásban vált meghatározóvá, hanem oktatási és ismeretterjesztő tevékenysége révén is maradandót alkotott:

iskolai versenyek,

vetélkedők,

nyílt napok

és országos rendezvények sorát szervezte.

Sőt, hogy nyissanak a lakosság felé, még bolhapiacot is szerveztek az épület mellett.

Az idő múlásával, a technológiai változásokkal a kilencvenes években a SZÜV tevékenysége megszűnt, de az ott dolgozók közössége máig őszinte szeretettel és büszkeséggel emlékezik vissza azokra az évekre.

A SZÜV-dolgozók barátsága megmaradt

Az egykori kollégák – köztük Varga Erzsébet, Mohácsi Mária és Torday László – a SZÜV alapításának 50. évfordulója alkalmából találkozót szerveztek, hogy méltóképpen megemlékezzenek az akkori munkáról, közösségről és partnerekről.