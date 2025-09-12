1 órája
Ilyen még nem volt a szüreti napokon, idén újdonsággal készülnek
Ballószög idén is méltó módon ünnepli a szüreti időszakot. Szeptember 12–14. között rendezi meg a 31. Ballószögi Szüreti Napokat a település központjában, amely két napon át kínál színes programokat minden korosztály számára. A harmadik napon hálaadó szentmise zárja az ünnepet.
Az idei szüreti napok egy különlegességet is tartogat. Idén nemcsak a szüret gazdagságát ünneplik meg, hanem közösségük legnagyobb kincsét is, az új életet. A 2024. január 1. és 2025. augusztus 31. között született kisbabákat és családjukat is köszöntik szombat délelőtt.
Pénteki programajánló
A szüreti napok rendezvény pénteken 16:30-kor veszi kezdetét az Összetartozunk című testvértelepülési kiállítás, majd 17 órától indul a babakocsis és a gyerekek kismotoros felvonulása.
A nagyszínpadon az óvodások műsorát követően Somogyi Lajos polgármesteri mond köszöntőt, és átadják a községi elismeréseket. A műsorban ezt követően fellépnek az iskolások, majd az Őszirózsa Nyugdíjas Klub „Rock nagyijai” fokozzák a hangulatot. 18:10-től a Mikóújfalusi Nagykürt 1995 Fúvószenekar játszik, 18:45-től a TST tánciskola tehetségei táncolnak. 19:15-től Pál Dénes ad koncertet, végül 21:00 és 22:30 között a Crazy Little Queen Tribute Band zárja az estét.
A szüreti napok szombaton teljesedik ki
Szombaton reggel 6 órától zenés ébresztővel indul a nap, amikor a Nosztalgia Trio járja be a települést. A sportcentrumban 7 órától tűzoltó verseny zajlik, míg a faluközpontban 10 órától gyermekprogramok várják a családokat: ugrálóvár, fakörhinta, kézműves vásár, gumikerekű vasút és játszóház színesíti a kínálatot. A gumikerekű vasút 10 és 13 óra között közlekedik.
Idei újdonság a faluközpontban a kisbabás családok köszöntése. 10:30-kor kezdődik az újszülöttek megünneplése. 11 órakor a kicsik a Cilinderello című mesejátékot tekinthetik meg.
A sportcentrumtól 13 órakor indul a szüreti felvonulás. A programok sorát a Faluközpontban 13:50-kor a Kada Elek Jóbarátok Nyugdíjas Klub és a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub népdalköre folytatják, majd 14:30 és 15:30 között a Mathiász Borrend ünnepi műsorában borlovagokat avatnak.
A nagyszínpadon 16 órakor fellép a Gombos Néptánccsoport, 16:30-kor a Hagyományőrző Népdalkör, 16:45-kor a Ballószögi Kincsecskék, 18 órától Kothencz Lajos, 19:15-kor Kuna Vali és testvérei. 21 órakor egy látványos fényprodukció, a Vízivarázs kap helyet, majd 21:15-től a Lesz Vigasz zenekar koncertje szórakoztatja a résztvevőket. A napot 23:15-től egészen 02:30-ig tartó utcabál zárja DJ Jencivel.
Vasárnap szentmisére várják a híveket
A rendezvénysorozat vasárnap, szeptember 14-én délelőtt hálaadó misével ér véget a katolikus templomban, ahol a közösség együtt adhat hálát az elmúlt időszakért.
