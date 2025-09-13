Ballószögi Szüreti Napok: zenés fellépések, közösségi díjak és új rendezvényház a láthatáron – fotók, videó

A Ballószögi Szüreti Napok színes programkavalkádja bővelkedik szórakoztató és zenei programokban. Az első nap, pénteken a megnyitó műsorban felléptek a nagyközség büszkeségei, az idén 15 éves Ballószögi Kincsecskék.

A szüreti napokon a Ballószögi Kincsecskék is színpadra léptek

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Sokan érzik magukénak a Szüreti Napokat

A település központjában babakocsis és kismotoros felvonulással indult el az idei Szüreti Napok. Ezt követően a Mikóújfalusi Nagykürt 1995 Fúvószenekar eljátszotta a magyar és a székely Himnuszt, majd az óvodások léptek színpadra.

Somogyi Lajos polgármester beszédében elsőként köszönetet mondott az önzetlen adományokért, idén mintegy ötmillió forinttal járultak hozzá az adományozók az idei Szüreti Napok sikeres megvalósításához.

A köszöntőjében kitért a jól működő testvérvárosi kapcsolatokra, valamint a szomszédos Helvéciával való jó kapcsolatukra. Részletesen szólt a nagyközségben folyó beruházásokról, kiemelve a még idén elkészülő új rendezvényházat, melyet a berendezések megvásárlása és a hivatalos engedélyeztetések után jövő tavasszal vehetnek majd használatba.

A szombati programok kapcsán egy újdonságra hívta fel a figyelmet, ebben az évben először köszöntik az ifjú polgárokat, a 2024 januárja óta született babákat.

Összetartó jó közösség

Dr. Szeberényi Gyula Tamás, a térség országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta:

Ballószög fiatal település, de óriási a közösségi ereje. Nem az épületek teszik a települést településsé, hanem azok az emberek, akik közösségben élve megszervezik annak kultúráját. Ballószög jó példa erre, élen a polgármesterrel, aki a pályázatok révén is mindenben próbálja segíteni a helyi közösségeket.

A köszöntőket az egyházi terményáldás követte, majd a Ballószögi Kincsecskék léptek színpadra, és gyönyörű néptánc műsorukkal ajándékozták meg a közönséget. Az ünnepség keretében Somogyi Lajos polgármester idén három községi díjat adott át.

Az Év pedagógusa

A Ballószögi Csillagszem Óvodában végzett odaadó munkája, magas szintű hivatásszeretete, szorgalma és kiemelkedő szakmai felkészültsége alapján a képviselő-testület Schal Ildikó pedagógus részére „Ballószög Nagyközség Szolgálatáért Kitüntetés”-t, ezen belül az „Év Pedagógusa” címet adományozta.