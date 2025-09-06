Két napon át ünnepel Helvécia, tisztelettel adóznak a szőlőművelő őseik előtt – fotók, videó

A Petőfi Sándor Művelődési Ház külső csarnoka, valamint a szomszédos park ad helyet a Helvéciai Szüreti Mulatságnak. A kétnapos rendezvény gazdag programkínálattal várja a helyieket és az idelátogatókat, ahol a hagyományőrzés, a szórakozás és a közösségi élmény egyaránt főszerepet kap. Szombaton az egyik leglátványosabb program a 13 órakor induló szüreti felvonulás lesz.

A szüreti mulatságon adták át az idei nagyközségi díjakat

Fotó: Bús Csaba

Tisztelettel adóznak a szőlőművelő őseik előtt

A Helvéciai Szüreti Mulatság a térség egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé nőtte ki magát. A pénteki megnyitón Balogh Károly polgármester felidézte Helvécia megalapítását, hiszen a szüreti mulatságon minden évben tisztelettel adóznak szőlőművelő őseik és az alapító Svájcban született Wéber Ede előtt. 1892 március elején a Balaton-felvidékről – a filoxéra szőlőbetegség elől menekülve érkezett a mai Helvécia területére az a megélhetés nélkül maradt 88 magyar és 17 német szőlőművelő család, akik a homokban meghonosították a szőlőkultúrát.

A nagyközség első embere szólt még a már megvalósult és a tervezett nagy beruházásokról, melyek meghatározók a település életében. Kiemelte: Helvécia lakossága folyamatosan emelkedik, évente mintegy 70 baba születik.

A Helvéciai Szüreti Mulatság keretében a terményáldást Kiss Vilmos katolikus atya és Faragóné Bencsik Dóra református lelkész végezte el. A műsorban közreműködtek Szabó Sándor tárogatóművész, valamint a csíkkarcfalvi fúvósok.

A szüreti mulatságon részt vett az új svájci nagykövet

A rendezvényen részt vettek a testvértelepülések delegációi is. A svájci Sirnach képviselői mellett nagy örömmel köszöntötték a négy napja kinevezett Öexc. Alexander Renggli svájci nagykövetet, aki elmondta kinevezése után ez az első útja. Nagyon boldog, hogy pont Helvécia lett ez a hely, mivel a település az ő szülőhazájának nevéről kapta az elnevezését. Bízik benne, hogy a jövőben még szorosabbá válhat a kapcsolata Helvéciával.