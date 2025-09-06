1 órája
Két napon át ünnepel Helvécia, tisztelettel adóznak a szőlőművelő őseik előtt – fotók, videó
Pénteken vette kezdetét Helvécia legnagyobb ünnepe. Immár 31. alkalommal hívták életre a Helvéciai Szüreti Mulatságot, mely idén is kétnapos. Pénteken a 125 éves posta, a díjátadások álltak a megnyitó középpontjában. A rendezvényt megtisztelte a négy napja kinevezett svájci nagykövet is.
A Petőfi Sándor Művelődési Ház külső csarnoka, valamint a szomszédos park ad helyet a Helvéciai Szüreti Mulatságnak. A kétnapos rendezvény gazdag programkínálattal várja a helyieket és az idelátogatókat, ahol a hagyományőrzés, a szórakozás és a közösségi élmény egyaránt főszerepet kap. Szombaton az egyik leglátványosabb program a 13 órakor induló szüreti felvonulás lesz.
Tisztelettel adóznak a szőlőművelő őseik előtt
A Helvéciai Szüreti Mulatság a térség egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé nőtte ki magát. A pénteki megnyitón Balogh Károly polgármester felidézte Helvécia megalapítását, hiszen a szüreti mulatságon minden évben tisztelettel adóznak szőlőművelő őseik és az alapító Svájcban született Wéber Ede előtt. 1892 március elején a Balaton-felvidékről – a filoxéra szőlőbetegség elől menekülve érkezett a mai Helvécia területére az a megélhetés nélkül maradt 88 magyar és 17 német szőlőművelő család, akik a homokban meghonosították a szőlőkultúrát.
A nagyközség első embere szólt még a már megvalósult és a tervezett nagy beruházásokról, melyek meghatározók a település életében. Kiemelte: Helvécia lakossága folyamatosan emelkedik, évente mintegy 70 baba születik.
A Helvéciai Szüreti Mulatság keretében a terményáldást Kiss Vilmos katolikus atya és Faragóné Bencsik Dóra református lelkész végezte el. A műsorban közreműködtek Szabó Sándor tárogatóművész, valamint a csíkkarcfalvi fúvósok.
A szüreti mulatságon részt vett az új svájci nagykövet
A rendezvényen részt vettek a testvértelepülések delegációi is. A svájci Sirnach képviselői mellett nagy örömmel köszöntötték a négy napja kinevezett Öexc. Alexander Renggli svájci nagykövetet, aki elmondta kinevezése után ez az első útja. Nagyon boldog, hogy pont Helvécia lett ez a hely, mivel a település az ő szülőhazájának nevéről kapta az elnevezését. Bízik benne, hogy a jövőben még szorosabbá válhat a kapcsolata Helvéciával.
Helvéciai Szüreti NapokFotók: Bús Csaba
A sirnachi delegáció részéről Yvonne Koller is szólt, aki a 25 éve tartó, jól működő diákcsereprogramot emelte ki. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben is folytatni tudják, hiszen mindkét fél számára gyümölcsöző a kapcsolattartás.
125 éves a posta
A rendezvényen megünnepelték a 125 éves helvéciai postát, a postai dolgozókkal együtt. Tóth Tímea körzeti postavezető idézte fel a régi időket. Kiemelte: a postások régen és ma is a családok életének részesei, bizalommal vannak irántuk. Az első postaügynökséget a vasút mellett alakították ki, az első postás Homoki-Nagy Elek volt, de a Győri család is generációkon át szolgált. A szüreti mulatságon a posta 125 éves történetét kiállításon mutatták be.
Több évtizedes munkásságát ismerték el
A megnyitó keretében három községi díjat adtak át. Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helvéciáért” kitüntető díjat adományozta Kósa Imréné főmunkatárs, a polgármesteri hivatal köztisztviselője részére Helvécia fejlődését elősegítő hosszú időn át végzett kiemelkedő, eredményes társadalmi, közéleti tevékenysége elismeréseként. Kósáné Margó a helvéciai polgármesteri hivatalban dolgozik 1997 óta. A köztisztviselői munkája során szinte minden munkakörben dolgozott, ezáltal nagy rálátása van a hivatali feladatokra. 2006. óta vesz részt aktívan a bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében, illetve a jegyzőkönyvek készítésében, és felterjesztésében. Örömmel és nagy elhivatottsággal látja el az anyakönyvvezetői feladatokat. Munkaköre mellett rendszeresen segíti rendezvényeink megvalósítását munkaidején túlmenően is.
A polgármesteri hivatal volt az egyetlen munkahelye
Szintén Helvéciáért kitüntető díjat adományozták Kovácsné Lajos Anikó pénzügyi csoportvezető részére a település fejlődését elősegítő hosszú időn át végzett kiemelkedő, eredményes társadalmi, közéleti tevékenysége elismeréseként. A hivatal az első munkahelye, 1985-ben lépett az akkori helvéciai községi tanács állományába. Kezdetben adóügyeket intézett, majd a pénzügyi-gazdálkodási területre került át, ahol végigjárta a ranglétrát, és végül a felelősségteljes pénzügyi csoportvezetői munkakört töltötte be. Elkötelezett, lelkiismeretes köztisztviselő, aki a nehéz helyzetben is mindig az önkormányzat érdekeit nézte, és elvállalta a pénzügyi csoport vezetését.
Az Év Helvéciai Embere a közelmúltban nyugdíjba vonult jegyző lett
Az Év Helvéciai Embere elismerő címet idén Turupuliné dr. Polyák Katalin nyugalmazott jegyző részére adományozták a település munkáját elősegítő hosszú időn át végzett kiemelkedő, eredményes közéleti tevékenysége elismeréseként. 2007-ben lett Helvécia jegyzője, egészen 2025 júliusági, amikor is a nők kedvezményes öregségi nyugdíját igénybe vette. Jogi végzettsége, Európa-jogi szakjogász képesítése mellett anyakönyvi szakvizsgával, okmányirodai ügyintézői, szertartásvezetői, ingatlanközvetítői végzettséggel rendelkezik, továbbá oktatói, vizsgáztatói, projektmenedzseri tanúsítványokat kapott. Jegyzői munkaköre mellett a vármegyei kormányhivatal rendszeresen felkérte, felkéri szakvizsgáztatásra, alapvizsgáztatásra, mivel az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagja.
A település fejlődése érdekében a képviselő-testület minden pályázati lehetőséget megragad. Jegyzőként a pályázatok felkutatása, előkészítése, és végrehajtása során mindenkor ellátta a felmerülő feladatokat, illetve a projektek menedzselését, valamint tevékenyen közreműködött a pályázatok elkészítésében, beadásában, elszámolásában.