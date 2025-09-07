Százak csodálták meg a színpompás szüreti menetet Helvécián – fotók, videó

Helvécia számára az év egyik legnagyobb ünnepe a szüreti mulatság, amikor megidézik a település múltját és a szőlőművelő kultúráját. Mindkét nap bővelkedett programokban. A kétnapos rendezvény egyik csúcspontja a látványos szüreti felvonulás volt, mely nemcsak a résztvevőknek, hanem a nézelődők sokaságának is maradandó élményt nyújtott.

Felvonulás a Helvéciai Szüreti Mulatságon

Fotó: Bús Csaba

A Helvéciai Szüreti Mulatság idén is bizonyította: nem csupán egy rendezvény, sokkal inkább közösségi ünnep, amely évről évre lehetőséget ad arra, hogy a helyiek éltessék azokat az értékeket, amelyek generációkon átívelnek.