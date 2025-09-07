szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Helvéciai Szüreti Mulatság

4 órája

Százak csodálták meg a színpompás szüreti menetet Helvécián – fotók, videó

Címkék#baon videó#lovaskocsis felvonulás#szüreti mulatság

Életre keltek a hagyományok. A 31. Helvéciai Szüreti Mulatság szombati napján a nagyközség utcáin végigvonult a szüreti menet. A színes forgatagban feldíszített fogatok és lovaskocsik gördültek végig, népviseletbe öltözött lovasok kíséretében.

Sebestyén Hajnalka

Helvécia számára az év egyik legnagyobb ünnepe a szüreti mulatság, amikor megidézik a település múltját és a szőlőművelő kultúráját. Mindkét nap bővelkedett programokban. A kétnapos rendezvény egyik csúcspontja a látványos szüreti felvonulás volt, mely nemcsak a résztvevőknek, hanem a nézelődők sokaságának is maradandó élményt nyújtott. 

Helvéciai Szüreti Mulatság, lovaskocsis felvonulás,
Felvonulás a Helvéciai Szüreti Mulatságon
Fotó: Bús Csaba

A Helvéciai Szüreti Mulatság idén is bizonyította: nem csupán egy rendezvény, sokkal inkább közösségi ünnep, amely évről évre lehetőséget ad arra, hogy a helyiek éltessék azokat az értékeket, amelyek generációkon átívelnek. 

Szüreti felvonulás Helvécián

Fotók: Bús Csaba

Mindezek pedig tökéletesen párosíthatók a 21. századi kulturális és szórakoztató programokkal a színpadon.

 

