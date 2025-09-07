4 órája
Százak csodálták meg a színpompás szüreti menetet Helvécián – fotók, videó
Életre keltek a hagyományok. A 31. Helvéciai Szüreti Mulatság szombati napján a nagyközség utcáin végigvonult a szüreti menet. A színes forgatagban feldíszített fogatok és lovaskocsik gördültek végig, népviseletbe öltözött lovasok kíséretében.
Helvécia számára az év egyik legnagyobb ünnepe a szüreti mulatság, amikor megidézik a település múltját és a szőlőművelő kultúráját. Mindkét nap bővelkedett programokban. A kétnapos rendezvény egyik csúcspontja a látványos szüreti felvonulás volt, mely nemcsak a résztvevőknek, hanem a nézelődők sokaságának is maradandó élményt nyújtott.
A Helvéciai Szüreti Mulatság idén is bizonyította: nem csupán egy rendezvény, sokkal inkább közösségi ünnep, amely évről évre lehetőséget ad arra, hogy a helyiek éltessék azokat az értékeket, amelyek generációkon átívelnek.
Szüreti felvonulás HelvéciánFotók: Bús Csaba
Mindezek pedig tökéletesen párosíthatók a 21. századi kulturális és szórakoztató programokkal a színpadon.