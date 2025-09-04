szeptember 4., csütörtök

Ősz Bács-Kiskunban: bor, muzsika és szüreti vigasságok minden mennyiségben

Címkék#programsoroló#szüreti fesztivál#szüret#gyermekprogramok

Koncertre fel! A szüreti fesztiválok mellett kulturális és gasztronapok is szerepelnek a Bács-Kiskun megyei programkínálatban.

Farkas Bea

Szeptember beköszöntével elérkezett a szüreti fesztiválok ideje Bács-Kiskun vármegyében is. A különleges időjárás miatt, ahogy az elmúlt években már megszokhattuk, a szőlőérés és a betakarítás is hamarabb kezdődött. 

Mutatjuk a szüreti fesztiválok programjait Bács-Kiskun vármegyében
Mutatjuk a szüreti fesztiválok programjait Bács-Kiskun vármegyében
Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

Szüreti fesztiválok ideje

Ez a korábbi rajt a hagyományos szüreti mulatságokra is hatással volt, már szeptember elején táncos mulatságra csalogatják az érdeklődőket a települések. Falvakban és városokban egyaránt felcsendül a muzsika és felvonulnak a lovaskocsik. A helyi közösségek tánccal, borral és finom ételekkel várják a kikapcsolódni vágyó közönséget.

Idén több nagyobb rendezvény is színesíti a programkínálatot a megyében. A szüreti vigasságok mellett kulturális és gasztrofesztiválok is szerepelnek a kínálatban. A rendezvények minden korosztály számára biztosítanak szórakozási lehetőséget.

Szeptember tehát a hagyomány, a jókedv és az együtt ünneplés hónapja lesz. 

Íme a megyei programajánló, a teljesség igénye nélkül

1. Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok 

Időpont: szeptember 4–7.

Helyszín: Kiskőrös, Petőfi tér

Programok: folklórprogramokkal színesített szüreti felvonulás, borlovagrendi ceremónia, borkóstoló, kézműves vásár, veterán járművek, musical-operett előadás, családi élmények, sztárfellépők: 3+2 Zenekar, TNT együttes, Tóth Vera Band

2. XXXII. Főtéri sokadalom – Majsa Napok

Időpont: szeptember 5–7.

Helyszín: Kiskunmajsa, Főtér és a városközpontban több helyszínen

Programok: hagyományok, gasztronómia, helyi értékek, közösség, gyerekprogramok, búcsú, kiállítások, kézműves vásár, előadások, sztárfellépők és koncertek: Gypo Circus & Szirota Jennifer, Lofti Begi, Bárány Attila, Apacuka Zenekar, Bagossy Brothers Company

3. XXX. Szentmiklósi Napok

Időpont: szeptember 11–14.

Helyszín: Kunszentmiklós, Városközpontban több helyszínen

Programok: országos birkafőző verseny, kiállítások, motoros felvonulás, népdal és nótaműsorok, hagyományőrző programok és fellépők, népi és könnyűzenei műsorok, koncertek: Nagyferó és a Beatrice, AWS, Kowalsky meg a Vega, Rakonczai Imre

4. Halasi Szüreti Fesztivál

Időpont: szeptember 12–14.

Helyszín: Kiskunhalas, Főtér

Programok: hagyományos szüreti felvonulás, helyi borokkal teli Borudvar, kézműves vásár, gyerekeknek önálló foglalkozások és kiállítások, valamint esti koncertek: Csík Zenekar, Zanzibár, The Biebers, New Level Empire, Mehringer

5. Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál 

Időpont: szeptember 19–20.

Helyszín: Kalocsa, Érsekkert

Programok: főzőverseny, folklór bemutatók, gasztroudvar, helyi termelők, kézműves vásár, vidámpark, VR élményzóna , helyi és környékbeli előadók műsorai, bemutatói és koncertek: 30Y, Karthago, Orsovai Reni és a Nene, Molnár Orsi

6. Soltvadkerti Szüreti Fesztivál 

Időpont: szeptember 19–21.

Helyszín: Soltvadkert, Városközpont

Programok: szüreti felvonulás, főzőverseny, kiállítások, utcabál- három napnyi ingyenes pezsgés a belvárosban és fergeteges koncertek: Zaporozsec, Rocklegendák, 4S Street

7. Solti Szüreti Fesztivál 

Időpont: szeptember 20.

Helyszín: Solt, Kadarka utca és Vécsey park

Programok: borlovagrendi ceremónia, hagyományos szüreti felvonulás városszerte, élő zenével, csikósokkal, hintóval, fogatokkal; helyi fellépők, gyermekprogramok, kézműves vásár, utcabál és sztárfellépők: Koós Réka, Grooevhouse

8. Kiskunmajsai Szüreti Fesztivál

Időpont: szeptember 20.

Helyszín: Kiskunmajsa, Jonathermál Kemping

Programok: hagyományőrző szüretelés, szőlőpréselés, kézműves foglalkozások, veterán autó- és motor kiállítás, szőlőpréselés, mustkóstolás— klasszikus őszi mulatság, sztárfellépők: Kaczor Feri, Happy Gang

Találjon mindenki kedvére való mulatságot a sokszínű és változatos vármegyei programok között.

 

 

