Ősz Bács-Kiskunban: bor, muzsika és szüreti vigasságok minden mennyiségben

Szeptember beköszöntével elérkezett a szüreti fesztiválok ideje Bács-Kiskun vármegyében is. A különleges időjárás miatt, ahogy az elmúlt években már megszokhattuk, a szőlőérés és a betakarítás is hamarabb kezdődött.

Mutatjuk a szüreti fesztiválok programjait Bács-Kiskun vármegyében

Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

Szüreti fesztiválok ideje

Ez a korábbi rajt a hagyományos szüreti mulatságokra is hatással volt, már szeptember elején táncos mulatságra csalogatják az érdeklődőket a települések. Falvakban és városokban egyaránt felcsendül a muzsika és felvonulnak a lovaskocsik. A helyi közösségek tánccal, borral és finom ételekkel várják a kikapcsolódni vágyó közönséget.

Idén több nagyobb rendezvény is színesíti a programkínálatot a megyében. A szüreti vigasságok mellett kulturális és gasztrofesztiválok is szerepelnek a kínálatban. A rendezvények minden korosztály számára biztosítanak szórakozási lehetőséget.

Szeptember tehát a hagyomány, a jókedv és az együtt ünneplés hónapja lesz.

Íme a megyei programajánló, a teljesség igénye nélkül

1. Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok

Időpont: szeptember 4–7.

Helyszín: Kiskőrös, Petőfi tér

Programok: folklórprogramokkal színesített szüreti felvonulás, borlovagrendi ceremónia, borkóstoló, kézműves vásár, veterán járművek, musical-operett előadás, családi élmények, sztárfellépők: 3+2 Zenekar, TNT együttes, Tóth Vera Band

2. XXXII. Főtéri sokadalom – Majsa Napok

Időpont: szeptember 5–7.

Helyszín: Kiskunmajsa, Főtér és a városközpontban több helyszínen

Programok: hagyományok, gasztronómia, helyi értékek, közösség, gyerekprogramok, búcsú, kiállítások, kézműves vásár, előadások, sztárfellépők és koncertek: Gypo Circus & Szirota Jennifer, Lofti Begi, Bárány Attila, Apacuka Zenekar, Bagossy Brothers Company

3. XXX. Szentmiklósi Napok

Időpont: szeptember 11–14.

Helyszín: Kunszentmiklós, Városközpontban több helyszínen

Programok: országos birkafőző verseny, kiállítások, motoros felvonulás, népdal és nótaműsorok, hagyományőrző programok és fellépők, népi és könnyűzenei műsorok, koncertek: Nagyferó és a Beatrice, AWS, Kowalsky meg a Vega, Rakonczai Imre