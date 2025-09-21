1 órája
Szüreti fesztivállal, szerb búcsúval és lakodalommal ünnepelt Bács-Kiskun
Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy hogyan zajlott az idei solti szüreti fesztivál, utánajártunk, jár-e hitel a mobilházakra, illetve arról is írtunk, hogy miért bolydult fel Kecskemét belvárosa.
Nem spóroltak a jókedvvel a Solti Szüreti Fesztiválon
A város utcáit ellepték a szüreti menet színes szereplői. A Solti Szüreti Fesztivál a látványos felvonulásával, száz solti fiatal táncával idén is a környék leglátványosabb forgataga volt.
Egy helyi család vendégszeretete tette teljessé a szerb búcsút
A szerb hívők szombaton tartották hagyományos egyházi búcsújukat Hercegszántón. A szerb búcsúban mindig egy helyi család vendégeli meg az egybegyűlteket.
Ha a poloskák már bejutottak a lakásba, ezekkel a módszerekkel megszabadulhat tőlük
Az ősz beköszöntével megjelennek a nem kívánatos vendégek a házban, a kertekben. Mit tehetünk a poloskainvázió ellen?
Megfizethető otthon rövid határidővel, utánajártunk, jár-e hitel a mobilházakra
Egyre többen keresnek megfizethető, rugalmas és gyorsan felállítható otthonokat, amelyek kényelmes alternatívát kínálnak a hagyományos építkezéssel szemben. A mobilházakról szakember segítségével gyűjtöttük össze a legfontosabb információkat!
A világraszóló Kecskeméti lakodalmas örök élményt adott az ifjú párnak
Felbolydult Kecskemét belvárosa szombat délután. Harmadik alkalommal tartották meg a világraszóló Kecskeméti lakodalmast. Idén az igen elhangzása valódi volt.
Csíp, gyógyít, karcsúsít – de ha túlzásba visszük a fogyasztását, nem ismer kegyelmet
Ízletes, egészséges, de csak mértékkel! A paprikák egyik vezéregyénisége hódít a kecskeméti piacon is. Vigyázat, mert bár jótékony hat a szervezetre, de túlzott fogyasztása éppen az ellenkezőjét éri el.
A lájk a modern kor jutalomfalata, ne hagyja, hogy az önértékelését a közösségi média irányítsa!
Ezt a videót még megnézem, utána leteszem a telefont... végül eltelik még egy óra videók nézegetésével. A közösségi média-platformok ijesztően nagy hatással vannak ránk, de egy pszichológus tanácsai segíthetnek a negatív hatások visszaszorításában.
Itt aztán minden a krumpliról szólt, így ünnepeltek Dunaegyházán
Burgonyából készült ételek voltak a középpontban a hétvégén Dunaegyházán. A Krumplinapra a környező településekről és a szlovák testvérvárosból is érkeztek.
Nem csak a gyermekeket emelték a magasba, a jövő is szárnyra kapott Kelebián
Sokadik alkalommal rendezték meg a Gyerekeket a magasba! elnevezésű eseményt az Ott-Hon a Teleházban Program keretében Kelebián. Feldíszített kerékpáros és jelmezes felvonulás vezette fel a Gyerekeket a magasba! családi napot, ahol gyermekműsorok és táncház is várta a résztvevőket.