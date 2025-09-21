Szüreti fesztivállal, szerb búcsúval és lakodalommal ünnepelt Bács-Kiskun

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy miként zajlott a Solti Szüreti Fesztivál, megírtuk, hogy magasba emelték a gyerekeket Kelebin, illetve a közösségi média-platformok negatív hatásairól is írtunk.

Száz fiatal tánccal köszöntötte a szüretet, nem spóroltak a jókedvvel a Solti Szüreti Fesztiválon

Fotó: Farkas Bea

Nem spóroltak a jókedvvel a Solti Szüreti Fesztiválon

A város utcáit ellepték a szüreti menet színes szereplői. A Solti Szüreti Fesztivál a látványos felvonulásával, száz solti fiatal táncával idén is a környék leglátványosabb forgataga volt.

Egy helyi család vendégszeretete tette teljessé a szerb búcsút

A szerb hívők szombaton tartották hagyományos egyházi búcsújukat Hercegszántón. A szerb búcsúban mindig egy helyi család vendégeli meg az egybegyűlteket.

Ha a poloskák már bejutottak a lakásba, ezekkel a módszerekkel megszabadulhat tőlük

Az ősz beköszöntével megjelennek a nem kívánatos vendégek a házban, a kertekben. Mit tehetünk a poloskainvázió ellen?

Megfizethető otthon rövid határidővel, utánajártunk, jár-e hitel a mobilházakra

Egyre többen keresnek megfizethető, rugalmas és gyorsan felállítható otthonokat, amelyek kényelmes alternatívát kínálnak a hagyományos építkezéssel szemben. A mobilházakról szakember segítségével gyűjtöttük össze a legfontosabb információkat!

A világraszóló Kecskeméti lakodalmas örök élményt adott az ifjú párnak

Felbolydult Kecskemét belvárosa szombat délután. Harmadik alkalommal tartották meg a világraszóló Kecskeméti lakodalmast. Idén az igen elhangzása valódi volt.

Csíp, gyógyít, karcsúsít – de ha túlzásba visszük a fogyasztását, nem ismer kegyelmet

Ízletes, egészséges, de csak mértékkel! A paprikák egyik vezéregyénisége hódít a kecskeméti piacon is. Vigyázat, mert bár jótékony hat a szervezetre, de túlzott fogyasztása éppen az ellenkezőjét éri el.

A lájk a modern kor jutalomfalata, ne hagyja, hogy az önértékelését a közösségi média irányítsa!

Ezt a videót még megnézem, utána leteszem a telefont... végül eltelik még egy óra videók nézegetésével. A közösségi média-platformok ijesztően nagy hatással vannak ránk, de egy pszichológus tanácsai segíthetnek a negatív hatások visszaszorításában.