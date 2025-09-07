szeptember 7., vasárnap

Ilyen meglepetésvendégre senki sem számított, a szüreti felvonulás igazi mulatásba csapott át – videó

Címkék#baon videó#Kis Grofó#koncert#szüreti felvonulás

Nagy meglepetés várta a menetet Lajosmizsén. A szüreti felvonulásnak idén is több állomása volt Lajosmizsén, az egyiken egy mulatós sztár várta a résztvevőket.

Brockmeyer Sophie Isabella

Szombaton immár tizedik alkalommal rendezték meg Lajosmizsén a hagyományőrző szüreti felvonulást. Óriási menet gyülekezett a lajosmizsei Iskola-tónál szombat délelőtt: a tavalyi évet is túlszárnyalva mintegy 76 feldíszített lovas fogat gyűlt össze, a résztvevők pedig hagyományőrző népviseletet öltöttek magukra. A rendezvény különlegessége és sztárvendége, Kis Grófo volt, aki természetesen megadta a parti hangulatát. 

szüreti felvonulás, Kis Grófo koncert,
Remek volt a hangulat a lajosmizsei szüreti felvonuláson
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A szüreti felvonulás sztárvendége

A felvonulás első állomása a katolikus templom előtt volt, ahol a plébános megáldotta a szőlőt és a bort. A feldíszített kocsik ezután a Szent Lajos Otthonhoz gördültek, hogy az ott élő idősek is részesülhessenek az ünnepi hangulatból. A következő megállónál óriási meglepetésben lehetett része a felvonulás résztvevőinek. Móczó Ferenc családja, valamint a Közösen Lajosmizséért Egyesület tagjaival (Bagó István, Ancsin János, Kiss Tamás) karöltve igazi fesztiválhangulatot varázsolt, hiszen egy mulatós sztárral örvendeztette meg az állomásra érkező felvonulókat, Kis Grófo volt a meglepetés vendég. A közönség teljesen elámult a sztárvendégtől, és a mulatós sztár produkciójára ezrek táncoltak-vigadtak az utcán. Az előadás mellett frissítőkkel, süteménnyel és fröccsel is kínálták a vendégeket, tovább fokozva a jókedvet.

Kis Grófo koncert, meglepetés vendég
Kis Grófo volt a meglepetés vendég
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A menet ezt követően a város polgármesteréhez, Fekete Zsolthoz és családjához látogatott, majd Szarka Antalhoz és családjához, végül pedig Király Józsefhez és családjához érkezett meg, ahol a felvonulás zárult. Az esemény főszervezői a Pallaga család, a Nyitrai család és a Kasza család voltak. 

 

