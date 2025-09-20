szeptember 20., szombat

Mulatság

2 órája

Hangulatos szüreti felvonulás színesítette Kiskunfélegyháza őszét – galériával, videóval

Címkék#fogat#baon videó#újbor#szüreti felvonulás

Közel harmincéves hagyományt őriz Kiskunfélegyháza egyik legszínesebb őszi eseménye, a szüreti felvonulás, amelyet idén is a Nagyszőlő úti Gazdakör, a Haleszi Gazdakör és a Selymesért Egyesület szervezett közösen. A szüreti felvonulás nemcsak a mezőgazdasági munka ünnepe, hanem a város lakóinak közös élménye is. Egy nap, amikor a generációk és közösségek együtt ünnepelnek.

Vajda Piroska

A feldíszített fogatok, a csikósok, valamint a népviseletbe öltözött asszonyok és férfiak ünnepi menete szombaton vonult végig a város főutcáján, ahol sok érdeklődő gyűlt össze, hogy részese legyen a látványos szüreti felvonulásnak.

szüreti felvonulás Kiskunfélegyházán
A látványos szüreti felvonulás idén is rengeteg érdeklődőt vonzott
Fotó: Vajda Piroska

Áldást kapott az újbor

A felvonulókat a Szent István-templom előtt fogadták, ahol Hajagos Gyula plébános megáldotta az idei újbort. Köszöntőjében kiemelte: A bor vidámmá teszi az embert, a jó társaság pedig csak fokozza az örömöt. Hozzátette, a szüreti mulatságon ne feledkezzünk meg arról sem, hogy hálát adjunk Istennek az idei termésért. Mint mondta: „Emberé a munka, Istené az áldás.” A szőlőművesek megdolgoztak a termésért, most pedig megáldjuk munkájuk gyümölcsét, az újbort.

A plébános áldása után a Nagyszőlő úti óvodások és a gazdakörök tánccsoportjai szórakoztatták a közönséget néptáncbemutatóval, amely nagy sikert aratott.

A szüreti felvonulás és bál összekovácsolja a helyi közösséget 

A program a városháza előtt folytatódott, ahol Balla László alpolgármester köszöntötte a felvonulókat és a nézőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szüreti felvonulás jeles esemény Kiskunfélegyháza életében, hiszen a mezőgazdaság a város és környéke számára kiemelten fontos. Ez a nap az ágazatban dolgozók, különösen a szőlőtermelők ünnepe. Kiemelte: ezen a napon nemcsak a termést és a termelőket ünnepeljük, hanem az összetartozásunkat is. Azt az élő közösséget, amelynek tagjai egymásra figyelnek, segítik és megbecsülik egymást.

Tánccal hívták a bálba a félegyháziakat

Az alpolgármesteri köszöntőt követően az óvodások és a fiatalok újabb néptáncbemutatóval kedveskedtek a jelenlévőknek. A színes menet ezt követően az 5-ös számú főúton, valamint a dr. Holló Lajos és a Bercsényi utcákon át vonult tovább, hogy mindenkit az esti szüreti bálba csalogasson, méltó zárásaként a napnak.

Szüreti felvonulás Kiskunfélegyházán

Fotók: Vajda Piroska

A szüreti bál nem csupán szórakozási lehetőséget kínált, hanem alkalmat adott a személyes kapcsolatok elmélyítésére is. Ilyenkor új ismeretségek köttetnek, régi barátságok elevenednek fel, és erősödik az az érzés, hogy Kiskunfélegyháza nemcsak lakóhely, hanem egy élő, egymásra figyelő közösség.

 

