2 órája
Hangulatos szüreti felvonulás színesítette Kiskunfélegyháza őszét – galériával, videóval
Közel harmincéves hagyományt őriz Kiskunfélegyháza egyik legszínesebb őszi eseménye, a szüreti felvonulás, amelyet idén is a Nagyszőlő úti Gazdakör, a Haleszi Gazdakör és a Selymesért Egyesület szervezett közösen. A szüreti felvonulás nemcsak a mezőgazdasági munka ünnepe, hanem a város lakóinak közös élménye is. Egy nap, amikor a generációk és közösségek együtt ünnepelnek.
A feldíszített fogatok, a csikósok, valamint a népviseletbe öltözött asszonyok és férfiak ünnepi menete szombaton vonult végig a város főutcáján, ahol sok érdeklődő gyűlt össze, hogy részese legyen a látványos szüreti felvonulásnak.
Áldást kapott az újbor
A felvonulókat a Szent István-templom előtt fogadták, ahol Hajagos Gyula plébános megáldotta az idei újbort. Köszöntőjében kiemelte: A bor vidámmá teszi az embert, a jó társaság pedig csak fokozza az örömöt. Hozzátette, a szüreti mulatságon ne feledkezzünk meg arról sem, hogy hálát adjunk Istennek az idei termésért. Mint mondta: „Emberé a munka, Istené az áldás.” A szőlőművesek megdolgoztak a termésért, most pedig megáldjuk munkájuk gyümölcsét, az újbort.
A plébános áldása után a Nagyszőlő úti óvodások és a gazdakörök tánccsoportjai szórakoztatták a közönséget néptáncbemutatóval, amely nagy sikert aratott.
A szüreti felvonulás és bál összekovácsolja a helyi közösséget
A program a városháza előtt folytatódott, ahol Balla László alpolgármester köszöntötte a felvonulókat és a nézőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szüreti felvonulás jeles esemény Kiskunfélegyháza életében, hiszen a mezőgazdaság a város és környéke számára kiemelten fontos. Ez a nap az ágazatban dolgozók, különösen a szőlőtermelők ünnepe. Kiemelte: ezen a napon nemcsak a termést és a termelőket ünnepeljük, hanem az összetartozásunkat is. Azt az élő közösséget, amelynek tagjai egymásra figyelnek, segítik és megbecsülik egymást.
Tánccal hívták a bálba a félegyháziakat
Az alpolgármesteri köszöntőt követően az óvodások és a fiatalok újabb néptáncbemutatóval kedveskedtek a jelenlévőknek. A színes menet ezt követően az 5-ös számú főúton, valamint a dr. Holló Lajos és a Bercsényi utcákon át vonult tovább, hogy mindenkit az esti szüreti bálba csalogasson, méltó zárásaként a napnak.
Szüreti felvonulás KiskunfélegyházánFotók: Vajda Piroska
A szüreti bál nem csupán szórakozási lehetőséget kínált, hanem alkalmat adott a személyes kapcsolatok elmélyítésére is. Ilyenkor új ismeretségek köttetnek, régi barátságok elevenednek fel, és erősödik az az érzés, hogy Kiskunfélegyháza nemcsak lakóhely, hanem egy élő, egymásra figyelő közösség.