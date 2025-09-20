Hangulatos szüreti felvonulás színesítette Kiskunfélegyháza őszét – galériával, videóval

A feldíszített fogatok, a csikósok, valamint a népviseletbe öltözött asszonyok és férfiak ünnepi menete szombaton vonult végig a város főutcáján, ahol sok érdeklődő gyűlt össze, hogy részese legyen a látványos szüreti felvonulásnak.

A látványos szüreti felvonulás idén is rengeteg érdeklődőt vonzott

Fotó: Vajda Piroska

Áldást kapott az újbor

A felvonulókat a Szent István-templom előtt fogadták, ahol Hajagos Gyula plébános megáldotta az idei újbort. Köszöntőjében kiemelte: A bor vidámmá teszi az embert, a jó társaság pedig csak fokozza az örömöt. Hozzátette, a szüreti mulatságon ne feledkezzünk meg arról sem, hogy hálát adjunk Istennek az idei termésért. Mint mondta: „Emberé a munka, Istené az áldás.” A szőlőművesek megdolgoztak a termésért, most pedig megáldjuk munkájuk gyümölcsét, az újbort.

A plébános áldása után a Nagyszőlő úti óvodások és a gazdakörök tánccsoportjai szórakoztatták a közönséget néptáncbemutatóval, amely nagy sikert aratott.

A szüreti felvonulás és bál összekovácsolja a helyi közösséget

A program a városháza előtt folytatódott, ahol Balla László alpolgármester köszöntötte a felvonulókat és a nézőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szüreti felvonulás jeles esemény Kiskunfélegyháza életében, hiszen a mezőgazdaság a város és környéke számára kiemelten fontos. Ez a nap az ágazatban dolgozók, különösen a szőlőtermelők ünnepe. Kiemelte: ezen a napon nemcsak a termést és a termelőket ünnepeljük, hanem az összetartozásunkat is. Azt az élő közösséget, amelynek tagjai egymásra figyelnek, segítik és megbecsülik egymást.

Tánccal hívták a bálba a félegyháziakat

Az alpolgármesteri köszöntőt követően az óvodások és a fiatalok újabb néptáncbemutatóval kedveskedtek a jelenlévőknek. A színes menet ezt követően az 5-ös számú főúton, valamint a dr. Holló Lajos és a Bercsényi utcákon át vonult tovább, hogy mindenkit az esti szüreti bálba csalogasson, méltó zárásaként a napnak.