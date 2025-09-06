A szüreti hagyományokat és a nemzetiségi sokszínűséget ünnepelik Kiskőrösön – fotók, videó

Kiskőrös szeptember első hétvégéjén ismét ünneplőbe öltözött: a város immár 31. alkalommal adott otthont a Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napoknak, pontosabban még csak a megnyitó főnapnak.

A Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napokon elismeréseket is átadtak

Fotó: Pozsgai Ákos

A rendezvénysorozat a hagyomány, a kulturális sokszínűség és a közösségi összetartozás ünnepe, amely ezúttal is, már a pénteki napon rengeteg érdeklődőt vonzott a Petőfi térre és a programokat érintő központi utcákra.

Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok ünnepélyes megnyitója

Az ünnepség megnyitóján Domonyi László, Kiskőrös város polgármestere köszöntötte elsőként a rendezvény illusztris vendégeit, Soltész Miklós államtitkárt, Font Sándor országgyűlési képviselőt, a testvértelepülésekről érkező delegációkat, akik évről évre gazdagítják a programot, és méltatta a helyi szervezők, résztvevők áldozatos munkáját, akik bármilyen formában segítették a környék kiemelkedő rendezvényének megvalósulását.

– Kiskőrösön minden esztendőben bebizonyosodik, hogy a közös ünneplés összeköti a helyieket és a vendégeket. Büszkék vagyunk rá, hogy barátaink a határon túlról is velünk vannak, és saját hagyományaikkal, kultúrájukkal színesítik közösségünket – mondta a városvezető, hiszen országbeli, határon túli, sőt Európán túli testvértelepülési delegációk képviseletével is büszkélkedhetett a szüreti napok kapcsán.

Összefogás nélkül nincs fejlődés

A polgármester hangsúlyozta: a szüreti napok egyszerre szolgálnak múltidézésre és jövőépítésre.

– Összefogás nélkül nincs fejlődés, és összetartozás nélkül nincs jövő. Kiskőrös nemcsak a szülővárosa Petőfi Sándornak, hanem otthona számos nemzetiségnek, kultúrának és közösségnek. A városban a sokszínűség nem akadály, hanem erőforrása annak, hogy különbözőségünkben is egységet alkotunk, így tudjuk tovább építeni a város jövőjét – emelte ki Domonyi László polgármester, mintegy mottóként adva e gondolatot az eseménynek.

Soltész Miklós államtitkár: a kulturális sokszínűség nem gyengíti, hanem éppen erősíti a közösséget

A polgármester szavait követően Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntötte a vendégeket. Az államtitkár, a rendezvény fővédnöke hangsúlyozta, hogy Kiskőrösön olyan értékek találkoznak, amelyek példaként szolgálhatnak az egész nemzet és más nemzetiségek számára is.