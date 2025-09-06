szeptember 6., szombat

Szüreti Napok

3 órája

A szüreti hagyományokat és a nemzetiségi sokszínűséget ünnepelik Kiskőrösön – fotók, videó

Címkék#baon videó#Kiskőrösi Szivárvány Szlovák Táncegyüttes#kiskőrösi szüret#hagyomány

Ismét együtt ünnepelték a szüreti hagyományokat és a nemzetiségi sokszínűséget Kiskőrösön. Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok immár 31. alkalommal.

Farkas Bea

Kiskőrös szeptember első hétvégéjén ismét ünneplőbe öltözött: a város immár 31. alkalommal adott otthont a Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napoknak, pontosabban még csak a megnyitó főnapnak.

Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok , elismeréseket adtak át,
A Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napokon elismeréseket is átadtak
Fotó: Pozsgai Ákos

A rendezvénysorozat a hagyomány, a kulturális sokszínűség és a közösségi összetartozás ünnepe, amely ezúttal is, már a pénteki napon rengeteg érdeklődőt vonzott a Petőfi térre és a programokat érintő központi utcákra.

Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok ünnepélyes megnyitója

Az ünnepség megnyitóján Domonyi László, Kiskőrös város polgármestere köszöntötte elsőként a rendezvény illusztris vendégeit, Soltész Miklós államtitkárt, Font Sándor országgyűlési képviselőt, a testvértelepülésekről érkező delegációkat, akik évről évre gazdagítják a programot, és méltatta a helyi szervezők, résztvevők áldozatos munkáját, akik bármilyen formában segítették a környék kiemelkedő rendezvényének megvalósulását. 

– Kiskőrösön minden esztendőben bebizonyosodik, hogy a közös ünneplés összeköti a helyieket és a vendégeket. Büszkék vagyunk rá, hogy barátaink a határon túlról is velünk vannak, és saját hagyományaikkal, kultúrájukkal színesítik közösségünket – mondta a városvezető, hiszen országbeli, határon túli, sőt Európán túli testvértelepülési delegációk képviseletével is büszkélkedhetett a szüreti napok kapcsán.

Összefogás nélkül nincs fejlődés

A polgármester hangsúlyozta: a szüreti napok egyszerre szolgálnak múltidézésre és jövőépítésre. 

– Összefogás nélkül nincs fejlődés, és összetartozás nélkül nincs jövő. Kiskőrös nemcsak a szülővárosa Petőfi Sándornak, hanem otthona számos nemzetiségnek, kultúrának és közösségnek. A városban a sokszínűség nem akadály, hanem erőforrása annak, hogy különbözőségünkben is egységet alkotunk, így tudjuk tovább építeni a város jövőjét – emelte ki Domonyi László polgármester, mintegy mottóként adva e gondolatot az eseménynek.

Soltész Miklós államtitkár: a kulturális sokszínűség nem gyengíti, hanem éppen erősíti a közösséget

A polgármester szavait követően Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntötte a vendégeket. Az államtitkár, a rendezvény fővédnöke hangsúlyozta, hogy Kiskőrösön olyan értékek találkoznak, amelyek példaként szolgálhatnak az egész nemzet és más nemzetiségek számára is. 

– Ezen a városon keresztül láthatjuk, hogy a kulturális sokszínűség nem gyengíti, hanem éppen erősíti a közösséget. A különböző nemzetiségek képviselői együtt ünnepelnek, tisztelik egymás hagyományait, és ebből a tiszteletből fakad a fejlődés lehetősége – fogalmazott Soltész Miklós.

Szüreti Napok Kiskőrösön

Fotók: Pozsgai Ákos

Az államtitkár kiemelte: a fesztivál olyan értéket képvisel, amely egyszerre szól a múltról és a jelenről, miközben hidat épít a jövő felé. Köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, szervezéssel, közreműködéssel hozzájárultak ahhoz, hogy a szüreti napok méltó módon valósulhattak meg.

Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője zárta az ünnepi beszédek sorát

Az ünnepi szónokok sorát Font Sándor országgyűlési képviselő zárta, aki beszédében Hamvas Béla A bor filozófiája című esszéjéből Kiskőrösre vonatkozó részleteket osztott meg a közönséggel. Ezzel a gondolattal vezette át szavait a szürethez és a borhoz kötődő jelentőségre. Mint mondta, a szőlő és a bor Kiskőrös életében nem csupán gazdasági szerepet tölt be, hanem mély kulturális és közösségi üzenetet is hordoz.

– Amikor a szüretet ünnepeljük, valójában a közösségi összefogás eredményét ünnepeljük. A szőlősgazdák munkájában, a pincékben érlelődő borban ott rejlik mindannak a szorgalomnak és kitartásnak az értéke, amelyre a város mindig is épített – mondta a képviselő.

Font Sándor hangsúlyozta: a szüreti napok nemcsak hagyományőrző rendezvények, hanem a jövőbe mutató események is. Mint elmondta, Domonyi László polgármesterrel közösen azon dolgoznak, hogy a szőlő- és bortermelés, valamint a kulturális értékek megőrzése továbbra is biztos alapot adjon a város fejlődésének, a fiatalok számára pedig élhető település legyen Kiskőrös, ahová a jövőjüket is szívesen tervezik.

Elismert kiskőrösi csoportok emelték az ünnepi műsor fényét

A megnyitón, az ünnepi programokban közreműködő Kiskőrös Város Fúvószenekara, a Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és Citerazenekar, akik a népi hagyományok dallamaival varázsolták el a közönséget, és végül, de nem utolsó sorban a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjjal kitüntetett Kiskőrösi Szivárvány Szlovák Táncegyüttes városi művészeti csoportok eladásaikkal tisztelgetek a magyar és szlovák kultúra hagyományai előtt. 

A színvonalas műsorok méltó keretet adtak a hivatalos ünnepi programnak.

Éljen a szüret, éljen Kiskőrös, éljenek a város hagyományai!

A XXXI. Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok nyitónapja ismét bebizonyította, hogy a hagyományőrzés nem pusztán múltidézés, hanem a közösségépítés és a jövőépítés egyik legerősebb formája.

A programok a hétvégén tovább folytatódnak.

 

