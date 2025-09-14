szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Csak a profik tudják hibátlanul kitölteni ezt a szüreti kvízt

#kvíz#szüret#szőlő

A szeptember az ősz kezdete. Ilyenkor megkezdődik az iskola a gyerekeknek, sárga színt öltenek a fák és megkezdődik a szüret is. Teszteld tudásod legújabb kvízünkkel.

Baon.hu

Ezúttal sem hagyjuk olvasóinkat kvíz nélkül. A napokban mindenhol elkezdődtek a szüreti mulatságok és ezúttal arra vagyunk kíváncsiak mennyit tudnak a szüretről és a szőlőről.

Szüret a Kunsági borvidéken
Teszteld tudásod a szüretről!
Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

Teszteld tudásod kvízünkkel a szüretről!

1.
Melyik hónapban kezdődik általában a szőlő szüret Magyarországon?
2.
Mi történik a szüret után a szőlővel?
3.
Mi az a must?
4.
Miért fontos a gyors feldolgozás a szüret után?
5.
Mi az „aszúsodás” folyamata?
6.
Mit jelent a zöldszüret?
7.
Mi a különbség a kézi és a gépi szüret között?

Ha tetszett kvízjátékunk, próbáld ki korábbi feladványainkat is!

 

 

