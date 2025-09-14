Csak a profik tudják hibátlanul kitölteni ezt a szüreti kvízt

1. Melyik hónapban kezdődik általában a szőlő szüret Magyarországon? Augusztus. Helyes válasz Rossz válasz Szeptember. Helyes válasz Rossz válasz Október Helyes válasz Rossz válasz

2. Mi történik a szüret után a szőlővel? Levágják a szőlőtőkét. Helyes válasz Rossz válasz Kiszárítják és elteszik a szőlőszemeket. Helyes válasz Rossz válasz A bor készítéséhez préselik és erjesztik. Helyes válasz Rossz válasz

3. Mi az a must? A megromlott szőlőlé. Helyes válasz Rossz válasz A frissen préselt szőlőlé, még erjesztés előtt. Helyes válasz Rossz válasz Az erjesztett szőlőlé, mielőtt még bor lesz belőle. Helyes válasz Rossz válasz

4. Miért fontos a gyors feldolgozás a szüret után? Hogy a szőlő ne romoljon meg, és jó minőségű bor legyen. Helyes válasz Rossz válasz Hogy a szőlő színe ne változzon meg. Helyes válasz Rossz válasz Hogy a levelek megtartsák a tápanyagot. Helyes válasz Rossz válasz

5. Mi az „aszúsodás” folyamata? A szőlőszemek a napsütés hatására részben kiszáradnak, koncentrált cukortartalommal. Helyes válasz Rossz válasz A tőke levelei elszíneződnek. Helyes válasz Rossz válasz A szőlő megfagy a tőkén. Helyes válasz Rossz válasz

6. Mit jelent a zöldszüret? A szőlőlevelek zöld színűre festését. Helyes válasz Rossz válasz A levelek leszüretelését. Helyes válasz Rossz válasz A fürtök egy részének korai, még éretlen eltávolítását a jobb minőség érdekében. Helyes válasz Rossz válasz