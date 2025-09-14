Teszt
1 órája
Csak a profik tudják hibátlanul kitölteni ezt a szüreti kvízt
A szeptember az ősz kezdete. Ilyenkor megkezdődik az iskola a gyerekeknek, sárga színt öltenek a fák és megkezdődik a szüret is. Teszteld tudásod legújabb kvízünkkel.
Ezúttal sem hagyjuk olvasóinkat kvíz nélkül. A napokban mindenhol elkezdődtek a szüreti mulatságok és ezúttal arra vagyunk kíváncsiak mennyit tudnak a szüretről és a szőlőről.
Teszteld tudásod kvízünkkel a szüretről!
1.
Melyik hónapban kezdődik általában a szőlő szüret Magyarországon?
2.
Mi történik a szüret után a szőlővel?
3.
Mi az a must?
4.
Miért fontos a gyors feldolgozás a szüret után?
5.
Mi az „aszúsodás” folyamata?
6.
Mit jelent a zöldszüret?
7.
Mi a különbség a kézi és a gépi szüret között?
Ha tetszett kvízjátékunk, próbáld ki korábbi feladványainkat is!
Ezt ne hagyja ki!Fogatok
2025.09.08. 10:55
Emlékezetessé tették a felvonulást, alpakák vezették a szüreti menetet – galériával, videóval
Ezt ne hagyja ki!Ceremónia
2025.09.07. 16:39
Szőlőtaposás nélkül senki sem válhatott borlovaggá, próbatételek várták a jelölteket – fotók, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre