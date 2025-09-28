szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékek

1 órája

Régi szüretek a szocializmusból, népes tábor járta a szőlőt

Címkék#fényképes múltidéző#szüreti mulatság#nosztalgia#szüret

Újabb múltidézésre hívjuk olvasóinkat. Cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyenek voltak a szüretek a második világháborút követően.

Kovács Nóra

Szeptember a szüretelés és a szüreti mulatságok időszaka. Korábbi összeállításunkban megmutattuk, milyenek voltak a szüretek a 20. század első felében. Múltidézőnkben megjelenik Nagy Imre, de iskolai szüretelést is bemutatunk, valamint Hartáról is mutatunk fotót.

szüreti mulatság a múlt században,
A szüreti mulatságokon népes közösség vett részt
Fotó: Fortepan

Ilyenek voltak a szüretek a múlt század második felében

A fotókon az 1900-as évek második feléből mutatunk szüreti pillanatokat.

Szüretek a szocializmusban

Fotók: Fortepan

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu