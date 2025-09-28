Emlékek
Régi szüretek a szocializmusból, népes tábor járta a szőlőt
Újabb múltidézésre hívjuk olvasóinkat. Cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyenek voltak a szüretek a második világháborút követően.
Szeptember a szüretelés és a szüreti mulatságok időszaka. Korábbi összeállításunkban megmutattuk, milyenek voltak a szüretek a 20. század első felében. Múltidézőnkben megjelenik Nagy Imre, de iskolai szüretelést is bemutatunk, valamint Hartáról is mutatunk fotót.
Ilyenek voltak a szüretek a múlt század második felében
A fotókon az 1900-as évek második feléből mutatunk szüreti pillanatokat.
Szüretek a szocializmusbanFotók: Fortepan
