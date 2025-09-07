Emlékek
2 órája
A régi szüretek hangulata semmihez sem fogható, fotók a múlt század első feléből
Újabb múltidézésre hívjuk olvasóinkat. Cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyeekn voltak régen a szüretek.
Szeptember nemcsak a szüret, hanem a szüreti mulatságok, szüreti bálok időszaka. Hírportálunk is rendszerességgel beszámol a vármegyében zajló szüreti programokról. Most szüreti múltidézésre hívjuk olvasóinkat, és megmutatjuk, milyen volt a múlt században ez a közösségi program.
Ilyenek voltak a szüretek a múlt század első felében
A fotókon az 1900-as évek első feléből mutatunk szüreti pillanatokat, melyeken összegyűlt a család, a község apraja-nagyja hogy learassák az őszi termést.
Ilyen volt a szüret a múlt századbanFotók: Fortepan
