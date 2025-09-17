Kíméletlen büntetőgépek érkeznek az utak mellé, jönnek a szupertraffipaxok

A gyorshajtás a mai napig egy hatalmas probléma. A sebességhatár átlépése bárkivel előfordulhat, de hatalmas tragédiába torkollhat. Igazán extrém példák is előfordulnak, mint annak a Volkswagen-tulajdonosnak az esete, aki 50 helyett 127 kilométer/órával száguldozott Soltvadkert közelében. Szerencsére ennek nem balesett lett a vége, de az illető produkcióját a hatóságok egy 468 ezer forintos bírsággal díjazták. Az ilyen és ehhez hasonló száguldozók megfékezése érdekében hamarosan új eszközt is bevetnek, érkeznek ugyanis a szupertraffipaxok.

A szupertraffipaxok igazi büntetőgépek. Forrás: MW-archív

Miért van szükség a szupertraffipaxokra?

Az ország útjai mellett jelenleg közel 280 trafibox áll, ezekbe a rendőrök időről időre mobil sebességmérőket helyeznek. A gond az, hogy a leggyakrabban használt ARH CAM S-1 készülékekből nincs annyi, amennyi a dobozok folyamatos feltöltéséhez kellene. Így a települések vezetői és a lakosság gyakran elégedetlen: a doboz ugyan ott áll, de nem biztos, hogy valóban mér is.

A rendőrség ráadásul az S-1-eseket nemcsak a dobozokban, hanem állványokról és autókból is használja. Emiatt a készülékek folyamatos ki- és beszerelése időigényes, a dobozok pedig sokszor üresen maradnak. Ez gyengíti a visszatartó hatást, pedig a cél éppen az lenne, hogy csökkenjen a gyorshajtás és biztonságosabbá váljon a közlekedés.

A szupertraffipax mit figyel és mik az előnyei?

A TraffiCapture-Lite, röviden TC-Lite kifejezetten a trafiboxokhoz készült. Nem lehet autóból működtetni, nincs kijelzője, és nem is alkalmas hordozható használatra. Ezért sokkal olcsóbb, nagyjából harmadannyiba kerül, mint az S1-es: nettó 2,5–2,75 millió forintba. A készülék sajátossága, hogy tartósan a traffiboxban maradhat, akár hónapokon, éveken keresztül is. Folyamatos kapcsolatban van a VÉDA központi rendszerrel, így állandóan képes rögzíteni és továbbítani az adatokat. Ez azt jelenti, hogy az autósok nemcsak „találgathatnak”, hogy éppen mér-e a doboz, hanem ténylegesen működő sebességmérővel találják szemben magukat.

Igazi büntetőgép, minden gyorshajtást rögzít, az adatokat azonnal továbbítja a központba, ahol a bírságot is feldolgozzák.