Vége a gyorshajtásnak

Kíméletlen büntetőgépek érkeznek az utak mellé, jönnek a szupertraffipaxok

Néhány héten belül új sebességmérőkkel találkozhatnak az autósok az utak mentén. A TraffiCapture-Lite, röviden TC-Lite nevű készülék, azaz a szupertraffipax túljutott a hatósági teszteken, és hamarosan megkezdheti működését.

Bátori Attila

A gyorshajtás a mai napig egy hatalmas probléma. A sebességhatár átlépése bárkivel előfordulhat, de hatalmas tragédiába torkollhat. Igazán extrém példák is előfordulnak, mint annak a Volkswagen-tulajdonosnak az esete, aki 50 helyett 127 kilométer/órával száguldozott Soltvadkert közelében. Szerencsére ennek nem balesett lett a vége, de az illető produkcióját a hatóságok egy 468 ezer forintos bírsággal díjazták. Az ilyen és ehhez hasonló száguldozók megfékezése érdekében hamarosan új eszközt is bevetnek, érkeznek ugyanis a szupertraffipaxok.

Hamarosan érkeznek a szupertraffipaxok
A  szupertraffipaxok igazi büntetőgépek. Forrás: MW-archív

Miért van szükség a szupertraffipaxokra?

Az ország útjai mellett jelenleg közel 280 trafibox áll, ezekbe a rendőrök időről időre mobil sebességmérőket helyeznek. A gond az, hogy a leggyakrabban használt ARH CAM S-1 készülékekből nincs annyi, amennyi a dobozok folyamatos feltöltéséhez kellene. Így a települések vezetői és a lakosság gyakran elégedetlen: a doboz ugyan ott áll, de nem biztos, hogy valóban mér is.

A rendőrség ráadásul az S-1-eseket nemcsak a dobozokban, hanem állványokról és autókból is használja. Emiatt a készülékek folyamatos ki- és beszerelése időigényes, a dobozok pedig sokszor üresen maradnak. Ez gyengíti a visszatartó hatást, pedig a cél éppen az lenne, hogy csökkenjen a gyorshajtás és biztonságosabbá váljon a közlekedés.

A szupertraffipax mit figyel és mik az előnyei? 

A TraffiCapture-Lite, röviden TC-Lite kifejezetten a trafiboxokhoz készült. Nem lehet autóból működtetni, nincs kijelzője, és nem is alkalmas hordozható használatra. Ezért sokkal olcsóbb, nagyjából harmadannyiba kerül, mint az S1-es: nettó 2,5–2,75 millió forintba. A készülék sajátossága, hogy tartósan a traffiboxban maradhat, akár hónapokon, éveken keresztül is. Folyamatos kapcsolatban van a VÉDA központi rendszerrel, így állandóan képes rögzíteni és továbbítani az adatokat. Ez azt jelenti, hogy az autósok nemcsak „találgathatnak”, hogy éppen mér-e a doboz, hanem ténylegesen működő sebességmérővel találják szemben magukat. 

Igazi büntetőgép, minden gyorshajtást rögzít, az adatokat azonnal továbbítja a központba, ahol a bírságot is feldolgozzák.

A készülék 150 méteres távolságból méri a sebességet, és 50–60 méterről készít fotót a szabályszegőkről írja a sonline.hu.

Ezzel szemben a fix traffipaxok jóval kisebb távolságból tudnak pontos mérést végezni. Ez a korlátozás elsősorban abból adódik, hogy a radarjel csak bizonyos szögben képes megfelelő adatot adni. Ezeket a telepített traffipaxokat jellemzően 6,5 méteres magasságban helyezik el, és traffipax tábla figyelmeztet arra, hogy nagyon drága képek készülhetnek. 

Hol találkozhatunk a szupertraffipaxokkal?

A szupertraffipaxokat elsőként vidéki településeken szerelik fel, több önkormányzat már előre rendelt belőlük. A fejlesztő szerint október elején megkezdődhet a telepítés, és rövid időn belül sok helyen élesedhetnek a készülékek.

Aki kíváncsi, hogy a saját lakóhelyén hol lesznek szupertraffipaxok, annak sajnos egyelőre nincs jó hírünk. A szupertraffipax-térkép még nem készült el, de a traffiboxok országos listája mindenki számára elérhető.

Ezek alapján traffibox Bács-Kiskun vármegyében egy helyen van:

  • Kecskemét külterületén, az 5-ös főúton, a Kossuth-lakótelepnél (Nevada),
  • és a Nyíri úton (az arborétum után, a 445-ös számú főút irányában).

Az önkormányzat tájékoztatása szerint hamarosan több új traffipax üzemel majd Kecskeméten, szerte a városban. A tavalyi év során 6 új traffipaxot vásárolt a város. A rendőrség és az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) együttműködésével 5-nek már meg is találták a megfelelő mérési helyszínt, egyelőre azonban nem nyilvános, hol lesznek.

Annyi biztos: a TC-Lite megjelenésével nő annak az esélye, hogy minden doboz valóban mér, nem csak „díszként” áll az út szélén. 

Aki arra kíváncsi, hol van telepített traffipax 2025-ben, az az autopalyamtraica.hu oldalon megtalálja az országos traffipax-listát. Legutóbbi gyűjtésünk szerint fix traffipax Bács-Kiskun vármegyében tizenkét helyen található.

Vészfékezéssel elkerülhetjük a bírságot?

Mire a sofőr meglátja a készüléket, a mérés általában már rég megtörtént. A hirtelen fékezés egy nagyon veszélyes mutatvány. Sok baleset forrása volt már. Ha valaki beleszalad a traffipaxba, az még mindig kisebb baj, mintha fékezés közben karambolt okoz. A rendőrség is megerősítette: a sebességmérők olyan távból dolgoznak, hogy a fékezés szinte mindig késői.

Nem érdemes a készülékek láttán hirtelen lassítani, mert ezzel a többi közlekedőt is megtévesztheti a sofőr, és balesetveszélyes helyzetet teremthet

 – hívta fel a figyelmet a rendőrség.

 

 

