Példamutató életút: 90. születésnapját ünnepelte Szlávik Józsefné, férjével 70 éve elválaszthatatlanok

Ritka és példamutató életút áll Szlávik Józsefné mögött, aki 90 évesen is aktívan, szerető családja körében ünnepelte születésnapját. Férjével 70 éve tartó boldog házasságuk igazi példa a következő generációk számára.

90 éves Szlávik Józsefnét köszöntötte születésnapján Gaál József, Kecskemét alpolgármestere

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

90. születésnapját ünnepelte

Különleges kerek évfordulót ünnepelhetett szerdán Szlávik Józsefné, aki 90. születésnapját családja körében töltötte. A jeles alkalomból Gaál József, Kecskemét alpolgármestere is felköszöntötte az ünnepeltet egy gyönyörű virágcsokorral. Józsefné férje, a 96 éves Szlávik József is mellette állt az ünneplésnél. Férjével boldog házasságban élnek, novemberben lesznek együtt 70 éve. Arra a kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka, a hölgy azt válaszolt, a sok munka.

A szülinapos nagyon dolgos háziasszony, aki minden nap főz férjének, és lánya is minden munkanap után anyukájánál ebédel. A főztjeit mindig isteniek, de nem véletlen, hiszen a friss árukat a piacról szerzi be. Az idős házaspárnak hat unokája és kilenc dédunokája van, akik mindannyian büszkék rájuk!

