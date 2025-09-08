2 órája
Hamar búcsúznia kellett a kecskeméti versenyzőknek, sötétségbe borul a város
Összeszedtük Bács-Kiskun hétfői kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy hosszú órákon át nem lesz áram Bács-Kiskun vármegye több településén, kiesett mindkét kecskeméti kötődésű énekes A Sztárban Sztár All Stars első adásában, illetve szigorúan fellép a MÁV az agresszív utasokkal szemben.
Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között A Sztárban Sztár All Stars első adásáról, a várható áramszünetekről, illetve a kiskunfélegyházi időközi választás fejleményeiről.
Szigorúan fellép a MÁV az agresszív utasokkal szemben
Verbális és fizikai bántalmazással találkoznak egyre többször a MÁV dolgozói. A MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül.
Újraindul a környezetbarát gyalogbusz, várják a családok jelentkezését
Cél az autós forgalom csökkentése. Az iskolakezdés után újraéled a gyalogbusz program Kecskeméten, mely öt belvárosi iskolát érint reggelente. A részletekről Molnár Szilárd, a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kuratóriumi elnöke mesélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
Szomorúan végződött az este, mindkét Bács-Kiskun megyei énekes búcsúzott a Sztárban Sztár versenyétől
Fordulatosan indult a TV2 vasárnap esti show-ja. A Sztárban Sztár All Stars első adásában kiesett mindkét kecskeméti kötődésű énekes, hiába kaptak elismerő szavakat a zsűritől.
Sötétségbe borul fél Kecskemét
Hosszú órákon át nem lesz áram Bács-Kiskun vármegye több településén.
A botrányairól híres trombitás, Szabó Bálint is ringbe szállna a félegyházi polgármesteri székért
Tovább bővült a polgármester-jelöltek száma Kiskunfélegyházán. Az októberi időközi polgármester-választáson négyen is ringbe szállnak a városvezetői posztért. Ketten már összegyűjtötték a szükséges ajánlásokat.
Minden túrázót figyelmeztet a Vadászkamara: a magaslesre mászás nemcsak veszélyes, büntethető is
Az erdőket-mezőket járva helyenként találkozni lehet egy-egy felépítménnyel, mely jó pihenőhelynek tűnhet elsőre. A magaslesekre azonban nemcsak veszélyes, tilos is felmászni. Az okokat dr. Szigethy Béla, a Bács-Kiskun Vármegyei Vadászszövetség elnökhelyettese tárta fel.
A gyógyítás egyik alappillére: látványos programokkal ünnepelték a fizioterápia világnapját Kecskeméten
A fizioterapeuták munkájában benne van a biztatás, a bátorítás, még a legnehezebb pillanatokban is. Szeptember 8. a Fizioterápia Világnapja. E jeles alkalmat hétfőn a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kecskeméti kórházában is megünnepelték.
Így kell elnyerni Jákob Zoli szívét: csupán 3 dolog számít a milliárdosnak
Sokan kíváncsiak, mi történik a milliárdos üzletember magánéletében. Jákob Zoli most olyan részletet árult el, ami sokakat meglepett.
Megváltozott a fűtési szezon kezdete, nem árt felkészülni
Sokan még mindig úgy tudják, hogy a fűtési szezon október közepén indul, pedig ez már nem így van.
Több mint 160 éves kegyhelyet fogadtak örökbe a kecskeméti hívők
Fogadj örökbe egy keresztet. Így szól az a felhívás, amelyhez Kecskeméten is csatlakoztak a keresztény hívők, és felújították az Izsáki úti Pataki keresztet. Az ilyen kegyhelyek a kulturális örökségünk részei, melyeknek nemcsak vallási, de társadalmi és kulturális jelentőségük is van.
Napok óta nem találják a fiatal kecskeméti fiút
A Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést adott ki egy 16 éves fiú eltűnése miatt.
Egy élet a bábok között, a Piróka 24 mesével lopta be magát a nézők szívébe
Kecskeméten, sőt Bács-Kiskun vármegyében élők közül is sokan emlékezhetnek még a Piróka Bábszínház előadásaira. A név nem tévedés, hiszen dr. Juharosné vitéz Molnár Piroska bábművész tizenhárom éven át, 1987 és 2000 között rendezte és vitte színre a meséket bábos társaival a megyei művelődési központ berkein belül.