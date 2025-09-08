Hamar búcsúznia kellett a kecskeméti versenyzőknek, sötétségbe borul a város

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között A Sztárban Sztár All Stars első adásáról, a várható áramszünetekről, illetve a kiskunfélegyházi időközi választás fejleményeiről.

A Sztárban Sztár All Stars első adásában Nótár Mary ejtette ki a kecskeméti énekest

Szigorúan fellép a MÁV az agresszív utasokkal szemben

Verbális és fizikai bántalmazással találkoznak egyre többször a MÁV dolgozói. A MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül.

Újraindul a környezetbarát gyalogbusz, várják a családok jelentkezését

Cél az autós forgalom csökkentése. Az iskolakezdés után újraéled a gyalogbusz program Kecskeméten, mely öt belvárosi iskolát érint reggelente. A részletekről Molnár Szilárd, a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kuratóriumi elnöke mesélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Szomorúan végződött az este, mindkét Bács-Kiskun megyei énekes búcsúzott a Sztárban Sztár versenyétől

Fordulatosan indult a TV2 vasárnap esti show-ja. A Sztárban Sztár All Stars első adásában kiesett mindkét kecskeméti kötődésű énekes, hiába kaptak elismerő szavakat a zsűritől.

Sötétségbe borul fél Kecskemét

Hosszú órákon át nem lesz áram Bács-Kiskun vármegye több településén.

A botrányairól híres trombitás, Szabó Bálint is ringbe szállna a félegyházi polgármesteri székért

Tovább bővült a polgármester-jelöltek száma Kiskunfélegyházán. Az októberi időközi polgármester-választáson négyen is ringbe szállnak a városvezetői posztért. Ketten már összegyűjtötték a szükséges ajánlásokat.

Minden túrázót figyelmeztet a Vadászkamara: a magaslesre mászás nemcsak veszélyes, büntethető is

Az erdőket-mezőket járva helyenként találkozni lehet egy-egy felépítménnyel, mely jó pihenőhelynek tűnhet elsőre. A magaslesekre azonban nemcsak veszélyes, tilos is felmászni. Az okokat dr. Szigethy Béla, a Bács-Kiskun Vármegyei Vadászszövetség elnökhelyettese tárta fel.

A gyógyítás egyik alappillére: látványos programokkal ünnepelték a fizioterápia világnapját Kecskeméten

A fizioterapeuták munkájában benne van a biztatás, a bátorítás, még a legnehezebb pillanatokban is. Szeptember 8. a Fizioterápia Világnapja. E jeles alkalmat hétfőn a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kecskeméti kórházában is megünnepelték.