1 órája
Gyerekek vették birtokba a Szórakaténuszt, kacagás, játékok és varázslat színesítette a Szóraka Fesztet
Szombaton Kecskeméten újra volt Szóraka Feszt. Kitárultak a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely kapui, és egész nap felhőtlenül játszhatott, kacaghatott minden gyermek.
A Szórakaténusz harmadik alkalommal hívta életre a Szóraka Fesztet-et, mely izgalmas, élményekkel teli forgatag volt a család minden tagjának. Az udvaron a gyerekek népi játékokkal játszhattak, mesék elevenedtek meg a színpadon.
Volt többek között bábcirkusz, interaktív zenés gyerekelőadások, ügyességi játékok, Tekergőtér, Paprika Jancsi Csúzlizdája, de a gyerekek találkozhattak Vitéz Lászlóval is. Az épületben pedig Lego robotika és többféle kézműves – foglalkozáson vehettek részt a gyerekek.
Szóraka Feszt KecskemétenFotók: Bús Csaba