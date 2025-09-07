Gyerekek vették birtokba a Szórakaténuszt, kacagás, játékok és varázslat színesítette a Szóraka Fesztet

A Szórakaténusz harmadik alkalommal hívta életre a Szóraka Fesztet-et, mely izgalmas, élményekkel teli forgatag volt a család minden tagjának. Az udvaron a gyerekek népi játékokkal játszhattak, mesék elevenedtek meg a színpadon.

Fotó: Bús Csaba

Volt többek között bábcirkusz, interaktív zenés gyerekelőadások, ügyességi játékok, Tekergőtér, Paprika Jancsi Csúzlizdája, de a gyerekek találkozhattak Vitéz Lászlóval is. Az épületben pedig Lego robotika és többféle kézműves – foglalkozáson vehettek részt a gyerekek.