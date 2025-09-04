Ébred a mesevilág, Paprika Jancsi Csúzlizdája mindenkit rabul ejthet

A kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben szeptember 6-án, szombaton 10 és 19 óra között zajlanak a programok. Lesz például bábcirkusz, lego robotika, Paprika Jancsi Csúzlizdája, valamint érkezik Vitéz László és Vas Juliska.

A Szórakaténusz harmadszor szervez Szóraka fesztivált

Fotó: Bús Csaba

A Szórakaténusz célja az egész család szórakoztatása

A több mint 40 éves Szórakaténusz harmadik alkalommal rendezi meg a Szóraka Fesztet-et, mely a játékról és a Szórakaténuszról szóló fesztivál és ünnep. Izgalmas, mesés, értékes, élményekkel teli forgatag a család minden tagjának. A fesztivál alapgondolata a „homo ludens”, azaz a játszó ember - hiszen játszani mindenki szeret. Felhőtlenül, örömmel, vidáman. Ez a Szóraka Feszt célja.

A fesztivál ideje alatt a minőségi gasztronómiai élményről sem kell lemondani, sok-sok finomság érhető majd el. A Fesztivál mókamestere Gulyás László, vándormuzsikus.

Részletes program

Programok az udvari nagyszínpadon:

11.00 Bábakalács Bábszínház: Jambóza bábcirkusz

14.00 Kackiás FolkSzínház: Koplaló Mátyás (Interaktív zenés, táncos mesejáték)

16.00 Fabók Mancsi Bábszínháza: Vitéz László és Vas Juliska (bábjáték)

18.00 Kaláka Együttes: Nálatok laknak-e állatok?

Egész napos programok a fesztivál területén:

10.00-18.00 Lego robotika

10.00-18.00 Paprika Jancsi Csúzlizdája (ügyességi játék)

10.00-18.00 Tekergőtér (ügyességi játék)

10.00-18.00 Lencsi baba utazása Hetedhét országba

Kézműves foglalkozások: