szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

1 órája

Ébred a mesevilág, Paprika Jancsi Csúzlizdája mindenkit rabul ejthet

Címkék#család#Szórakaténusz Játékmúzeum és Játékműhely#programsoroló

Szombaton újra lesz Kecskeméten Szóraka Feszt! A Szórakaténusz kapui kitárulnak: egész nap játékok, mesék szórakoztatják az egész családot. Minden program ingyenes.

Sebestyén Hajnalka

A kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben szeptember 6-án, szombaton 10 és 19 óra között zajlanak a programok. Lesz például bábcirkusz, lego robotika, Paprika Jancsi Csúzlizdája, valamint érkezik Vitéz László és Vas Juliska. 

A Szórakaténusz korábbi fesztiváljára is sokan voltak kíváncsiak
A Szórakaténusz harmadszor szervez Szóraka fesztivált
Fotó: Bús Csaba

A Szórakaténusz célja az egész család szórakoztatása

A több mint 40 éves Szórakaténusz harmadik alkalommal rendezi meg a Szóraka Fesztet-et, mely a játékról és a Szórakaténuszról szóló fesztivál és ünnep. Izgalmas, mesés, értékes, élményekkel teli forgatag a család minden tagjának. A fesztivál alapgondolata a „homo ludens”, azaz a játszó ember - hiszen játszani mindenki szeret. Felhőtlenül, örömmel, vidáman. Ez a Szóraka Feszt célja.

A fesztivál ideje alatt a minőségi gasztronómiai élményről sem kell lemondani, sok-sok finomság érhető majd el. A Fesztivál mókamestere Gulyás László, vándormuzsikus. 

Részletes program

Programok az udvari nagyszínpadon:

  • 11.00 Bábakalács Bábszínház: Jambóza bábcirkusz
  • 14.00 Kackiás FolkSzínház: Koplaló Mátyás (Interaktív zenés, táncos mesejáték) 
  • 16.00 Fabók Mancsi Bábszínháza: Vitéz László és Vas Juliska (bábjáték)
  • 18.00 Kaláka Együttes: Nálatok laknak-e állatok?

Egész napos programok a fesztivál területén:

  • 10.00-18.00 Lego robotika 
  • 10.00-18.00 Paprika Jancsi Csúzlizdája (ügyességi játék)
  • 10.00-18.00 Tekergőtér (ügyességi játék)
  • 10.00-18.00 Lencsi baba utazása Hetedhét országba

Kézműves foglalkozások:

  • 10.00-12.00 Antanténusz Műhely (csipesz lepke)
  • 12.00-16.00 Kezünk kincsei (tűzzománc)
     

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu