1 órája
Ébred a mesevilág, Paprika Jancsi Csúzlizdája mindenkit rabul ejthet
Szombaton újra lesz Kecskeméten Szóraka Feszt! A Szórakaténusz kapui kitárulnak: egész nap játékok, mesék szórakoztatják az egész családot. Minden program ingyenes.
A kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben szeptember 6-án, szombaton 10 és 19 óra között zajlanak a programok. Lesz például bábcirkusz, lego robotika, Paprika Jancsi Csúzlizdája, valamint érkezik Vitéz László és Vas Juliska.
A Szórakaténusz célja az egész család szórakoztatása
A több mint 40 éves Szórakaténusz harmadik alkalommal rendezi meg a Szóraka Fesztet-et, mely a játékról és a Szórakaténuszról szóló fesztivál és ünnep. Izgalmas, mesés, értékes, élményekkel teli forgatag a család minden tagjának. A fesztivál alapgondolata a „homo ludens”, azaz a játszó ember - hiszen játszani mindenki szeret. Felhőtlenül, örömmel, vidáman. Ez a Szóraka Feszt célja.
A fesztivál ideje alatt a minőségi gasztronómiai élményről sem kell lemondani, sok-sok finomság érhető majd el. A Fesztivál mókamestere Gulyás László, vándormuzsikus.
Részletes program
Programok az udvari nagyszínpadon:
- 11.00 Bábakalács Bábszínház: Jambóza bábcirkusz
- 14.00 Kackiás FolkSzínház: Koplaló Mátyás (Interaktív zenés, táncos mesejáték)
- 16.00 Fabók Mancsi Bábszínháza: Vitéz László és Vas Juliska (bábjáték)
- 18.00 Kaláka Együttes: Nálatok laknak-e állatok?
Egész napos programok a fesztivál területén:
- 10.00-18.00 Lego robotika
- 10.00-18.00 Paprika Jancsi Csúzlizdája (ügyességi játék)
- 10.00-18.00 Tekergőtér (ügyességi játék)
- 10.00-18.00 Lencsi baba utazása Hetedhét országba
Kézműves foglalkozások:
- 10.00-12.00 Antanténusz Műhely (csipesz lepke)
- 12.00-16.00 Kezünk kincsei (tűzzománc)
