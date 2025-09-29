Ez a finom gyümölcs akár halálos is lehet, mindenkinek tudnia kell róla!

A szőlő az őszi szezon egyik legnépszerűbb gyümölcse, de évszaktól függetlenül számos formájában fogyasztják. Nem csupán az íze miatt, egészséges is, A, B, C, E és K vitamint is tartalmaz. Azt azonban kevesen tudják, hogy egyesek számára veszélyt hordozhat magában. Bizonyos embereknél az immunrendszer túlreakciója allergiás tüneteket is okozhat. Mutatjuk, miket érdemes tudni a szőlőallergia tüneteiről.

A szőlőallergia komoly következményekkel járhat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mi válthatja ki a reakciót?

Nem csupán a gyümölcs, a szőlőből készült termékek fogyasztása is okozhat allergiás reakciót. Ebbe beletartoznak a szőlőből készült termékek, mazsola, bor, szőlőlé és szőlőmagkivonat is. Kozmetikumok és étrend-kiegészítők, melyek szőlőt tartalmaznak, szintén gondot okozhatnak.

Mik a szőlőallergia tünetei?

Emésztési problémák: hasfájást, hányingert, hányást vagy hasmenést általában intolerancia okoz, de egyes allergiás reakciók is kiválthatják

Csalánkiütés: piros, viszkető foltok jelennek meg a bőrön

Légzőszervi tünetek: tüsszögéssel, orrdugulással, köhögéssel, viszketéssel a torokban vagy asztmás rohamokkal is járhat

Szemproblémák: könnyezés, viszketés, pirosság vagy duzzadás jelentkezhet

Szájüregi tünetek: viszketés vagy égő érzés lehet a szájban, ajkakon vagy a torokban

Anafilaxia: ritka ugyan, de életveszélyes állapot léphet fel. Ha légzési nehézségeket, vérnyomásesést vagy ájulást tapasztal, azonnali orvosi segítségre van szükség

Mit tegyen, ha szőlőallergiát gyanít?

Az első lépés minden esetben a szakszerű diagnózis. Allergológushoz fordulva bőrteszt vagy vérvizsgálat útján meg lehet erősíteni, valóban fennáll-e allergia. Már a gyanú felmerülése esetén érdemes kerülni a szőlő minden formáját – jobb az elővigyázatosság. Súlyosabb esetben a szakorvos felírhat EpiPent hiszen ha beüt a baj, minden másodperc számít.