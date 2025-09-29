1 órája
Ez a finom gyümölcs akár halálos is lehet, mindenkinek tudnia kell róla!
A szőlő egészséges, de ritka esetben életveszélyt is okozhat. A szőlőallergia komoly következményekkel járhat, érdemes a tüneteivel tisztában lenni.
A szőlő az őszi szezon egyik legnépszerűbb gyümölcse, de évszaktól függetlenül számos formájában fogyasztják. Nem csupán az íze miatt, egészséges is, A, B, C, E és K vitamint is tartalmaz. Azt azonban kevesen tudják, hogy egyesek számára veszélyt hordozhat magában. Bizonyos embereknél az immunrendszer túlreakciója allergiás tüneteket is okozhat. Mutatjuk, miket érdemes tudni a szőlőallergia tüneteiről.
Mi válthatja ki a reakciót?
Nem csupán a gyümölcs, a szőlőből készült termékek fogyasztása is okozhat allergiás reakciót. Ebbe beletartoznak a szőlőből készült termékek, mazsola, bor, szőlőlé és szőlőmagkivonat is. Kozmetikumok és étrend-kiegészítők, melyek szőlőt tartalmaznak, szintén gondot okozhatnak.
Mik a szőlőallergia tünetei?
- Emésztési problémák: hasfájást, hányingert, hányást vagy hasmenést általában intolerancia okoz, de egyes allergiás reakciók is kiválthatják
- Csalánkiütés: piros, viszkető foltok jelennek meg a bőrön
- Légzőszervi tünetek: tüsszögéssel, orrdugulással, köhögéssel, viszketéssel a torokban vagy asztmás rohamokkal is járhat
- Szemproblémák: könnyezés, viszketés, pirosság vagy duzzadás jelentkezhet
- Szájüregi tünetek: viszketés vagy égő érzés lehet a szájban, ajkakon vagy a torokban
- Anafilaxia: ritka ugyan, de életveszélyes állapot léphet fel. Ha légzési nehézségeket, vérnyomásesést vagy ájulást tapasztal, azonnali orvosi segítségre van szükség
Mit tegyen, ha szőlőallergiát gyanít?
Az első lépés minden esetben a szakszerű diagnózis. Allergológushoz fordulva bőrteszt vagy vérvizsgálat útján meg lehet erősíteni, valóban fennáll-e allergia. Már a gyanú felmerülése esetén érdemes kerülni a szőlő minden formáját – jobb az elővigyázatosság. Súlyosabb esetben a szakorvos felírhat EpiPent hiszen ha beüt a baj, minden másodperc számít.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Kecskeméten már mozis popcornt, parfümöt és kutyatápot is házhoz hoz a futár
A sztárséf édesanyja egy újfajta rendezvényt hívott életre a faluban – fotók