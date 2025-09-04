Vattacukor ízű különleges szőlő hódít Európában

Ki gondolta volna, hogy egyszer majd olyan szőlőt kóstolhatunk, amelynek íze a gyerekkor vásári hangulatát, a vattacukor édes aromáját idézi? Pedig ma már valóság: a Cotton Candy™ nevű csemegeszőlő-fajta Európában is elérhető, sőt hazánkba is eljutott az olasz ültetvényekről.

A vattacukor ízű szőlő igazi különleges ízélményt nyújt

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hogyan alakult ki a vattacukor ízű szőlő?

A fajta az Egyesült Államokból, Kaliforniából indult világhódító útjára. Az International Fruit Genetics (IFG) kutatói több mint tíz éven keresztül dolgoztak rajta. Több ezer keresztezés után született meg a különleges szőlő, amely egyszerre felel meg a hagyományos és a modern elvárásoknak. A nemesítők célja egy olyan szőlő létrehozása volt, amely ízében a jól ismert Concorde fajtára emlékeztet - ebből készül az amerikai szőlőzselé is -, de mag nélküli, roppanós és strapabíró.

Fontos tudni, hogy semmiféle génmódosításról nincs szó. A vattacukorra hajazó ízt teljesen természetes folyamatok alakítják ki. Az érés során a szemekben magas cukortartalom, alacsony savtartalom és különleges aromák fejlődnek ki, amelyek karamelles, vaníliás jegyekkel gazdagítják az élményt.

Kik forgalmazhatják a vattacukor ízű szőlőt?

Az első ültetvények 2011-ben kezdtek teremni Kaliforniában. Ma már Olaszország déli részén, Puglia napsütötte dombjain is termesztik, innen kerül a magyar boltokba is. A Cotton Candy™ egy bejegyzett márkanév, ezért csak engedéllyel rendelkező termelők forgalmazhatják, egységes minőséggel és külalakkal - derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság leírásából.

Igazi szuperélelmiszer

Nemcsak különleges ízélményt ad, hanem egészséges választás is. Több mint hatvan klinikai vizsgálat igazolta, hogy a szőlő rendszeres fogyasztása javítja a kardiovaszkuláris egészséget; elősegíti az erek ellazulását, támogatja az egészséges véráramlást és segíthet a koleszterinszint szabályozásában is. Emellett az agy működését is serkenti, támogatja a kognitív funkciókat, védi a bőrt az UV-sugárzás ellen, és jótékony hatással van a bélflórára is. Egyes kutatások szerint a szőlő a szem egészségének is jót tesz, mivel segíthet növelni a makula – vagyis az éleslátásért felelős terület – védelméért felelős pigmentek sűrűségét.