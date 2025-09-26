1 órája
Egy mártír öröksége: Szobonya Zoltánra emlékezett Kecskemét – fotók
Kecskemét pénteken lerótta tiszteletét az ’56-os forradalom jánoshalmi és mélykúti eseményeinek kiemelkedő alakja, a kulákok védőszentje előtt. Szobonya Zoltánt 67 évvel ezelőtt végezték ki.
Az '56-os forradalom mártírjára emlékezett Kecskemét pénteken. Szeptember 29-én lesz 67 éve, hogy kivégezték Kecskeméten Szobonya Zoltánt, a jánoshalmi és mélykúti forradalom kiemelkedő alakját, a kulákok védőszentjét. A megemlékezésre családja, a család barátai, ismerősök és a városvezetés is eljött, hogy leróják tiszteletüket.
Szobonya Zoltán, a kulákok védőszentje
Dr. Szobonya Zoltán nem csupán kitűnő ügyvéd, jogász, családapa, hanem Bács-Kiskun jeles, közügyeket és a társadalmat szívén viselő alakja is volt. Az '56-os jánoshalmi és mélykúti forradalom során, annak vezetőjeként, a legelkeserítőbb helyzetben sem ragadott fegyvert, civilként állt ki a lakosságért és az üldözött kulákokért. A sors azonban nem volt kegyes hozzá, tetteiért hamis vádakkal 1957-ben bebörtönözték, 1958 őszén pedig a mai kecskeméti Büntetésvégrehajtó Intézet falai között kivégezték.
Családja együtt emlékezett a várossal
A megemlékezés során felesége utolsó szavai szólaltak meg a hangszórókon keresztül, megérintve minden jelenlévőt. A ceremónián unokái mellett Bán János, Kecskemét alpolgármestere is felszólalt, kiemelve Szobonya Zoltán tetteinek jelentőségét, tanulságát és hatását az utókorra.
Hajagos Csaba történész-múzeológus visszarepítette a résztvevőket abba a korba, melyről ma már keveset hallani és tudni, felelevenítve a történelem egy régmúlt, de el nem feledett időszakát.
Ezt követően Bányai Gábor országgyűlési képviselő beszélt a mártír életéről és örökségéről. A megemlékezés végén a jelenlévők koszorút helyeztek el a BV Intézet falán kihelyezett emléktáblához. A ceremónián Lengyel Endre, Jánoshalma polgármestere és Kovács Tamás, Mélykút polgármestere szintén tiszteletét tette.
Szobonya Zoltánra emlékeztek KecskemétenFotók: Mócza Milán
„Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni”
Szobonya Zoltán élete és halála egyaránt példával szolgált kortársainak és az utókornak is. A szabadság és béke oldalán állt a történelem egyik legsötétebb korszakában is. Akkor is hű maradt az elveihez, amikor a bitó árnyékában állt már, utolsó szavai szintén bizonyságául szolgálnak ennek: „a hazáért és Jánoshalma népéért”.
