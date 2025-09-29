10 perce
A kecskeméti főorvos kimondta: ezt gondolja az e-cigiről és az IQOS-ról – fotók
A kecskeméti főorvos nem hagyta szó nélkül: elárulta, mit gondol a mostanság igencsak népszerűnek mondható e-cigarettákról. A Szívünk Napja alkalmából tartott rendezvényen hasznos tanácsokat is megosztott az érdeklődőkkel.
Az egészséges életmódra ügyelni minden nap ugyanolyan fontos. Ha ki kellene azonban emelni egy napot az évben, amikor különösen sokat tehet az egészsége megőrzéséért, kétségtelenül minden év szeptemberének utolsó vasárnapja, a Szív Világnapja az. Ilyenkor országszerte olyan programokat szerveznek, ahol nem csupán tippeket, tanácsokat adnak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez, informatív és egyben szórakoztató módon hívják fel a figyelmet az egészségre. Így telt a Szívünk Napja Kecskeméten is.
A Szívünk Napja Kecskeméten
A Bács-Kiskun Megyei Kórházért, az Alapítvány a Szívbetegekért, és a Hírös Agóra szervezésében délután számos program várta az érdeklődőket Kecskemét szívében.
Az esemény közös sétával indult, a Rákóczi út végétől a Malom Központ előtt felállított egészségügyi sátrakig. A rendezvényen dr. Nagy András, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Belgyógyászat-Kardiológia Osztály osztályvezető főorvosa köszöntötte az résztvevőket, majd néhány szóban kiemelte a nap jelentőségét. Az életmód, a betegségek és a megelőzésük módjairól is megosztotta gondolatait, tapasztalatait.
A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában 4 fontos tényező játszik szerepet: a magas vérzsírszint, vércukor és vérnyomás, melyek sajnos sokszor adottak, illetve a dohányzás, amit tudatosan is lehet kerülni.
Az IQOS-ról és egyéb dohányhelyettesítő termékekről is megosztotta a véleményét: jobbak, mint a cigaretta, de nem veszélytelenek.
Szívünk Napja rendezvény KecskemétenFotók: Mócza Milán
Színes programok, ingyenes vizsgálat várták az érkezőket
A helyszíni regisztrációt követően ingyenes boka-kar indexmérésen, vércukor-, koleszterin-, testzsír- és vérnyomásmérésen is részt vehetett bárki. Étrendi tanácsadáson és orvosi konzultáción is részt lehetett venni, de a helyes fogmosás vagy például az újraélesztés technikáját is elsajátíthatta, akinek eddig nem volt rá lehetősége.
A zenés-táncos programok kedvelői pedig nem csupán Aero Fit Dance bemutatót tekinthettek meg, maguk is részt vehettek egy ritmusos, közös tornán. A kicsik számára gyereksátrat is felállítottak, itt a Gyógyító Bocsok tartottak foglalkozást – így senki sem unatkozott.
