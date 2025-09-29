A kecskeméti főorvos kimondta: ezt gondolja az e-cigiről és az IQOS-ról – fotók

Az egészséges életmódra ügyelni minden nap ugyanolyan fontos. Ha ki kellene azonban emelni egy napot az évben, amikor különösen sokat tehet az egészsége megőrzéséért, kétségtelenül minden év szeptemberének utolsó vasárnapja, a Szív Világnapja az. Ilyenkor országszerte olyan programokat szerveznek, ahol nem csupán tippeket, tanácsokat adnak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez, informatív és egyben szórakoztató módon hívják fel a figyelmet az egészségre. Így telt a Szívünk Napja Kecskeméten is.

Dr. Nagy András, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Belgyógyászat-Kardiológia Osztály osztályvezető főorvosa köszöntötte az résztvevőket

Fotó: Mócza Milán

A Szívünk Napja Kecskeméten

A Bács-Kiskun Megyei Kórházért, az Alapítvány a Szívbetegekért, és a Hírös Agóra szervezésében délután számos program várta az érdeklődőket Kecskemét szívében.

Az esemény közös sétával indult, a Rákóczi út végétől a Malom Központ előtt felállított egészségügyi sátrakig. A rendezvényen dr. Nagy András, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Belgyógyászat-Kardiológia Osztály osztályvezető főorvosa köszöntötte az résztvevőket, majd néhány szóban kiemelte a nap jelentőségét. Az életmód, a betegségek és a megelőzésük módjairól is megosztotta gondolatait, tapasztalatait.

A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában 4 fontos tényező játszik szerepet: a magas vérzsírszint, vércukor és vérnyomás, melyek sajnos sokszor adottak, illetve a dohányzás, amit tudatosan is lehet kerülni.

Az IQOS-ról és egyéb dohányhelyettesítő termékekről is megosztotta a véleményét: jobbak, mint a cigaretta, de nem veszélytelenek.