7 órája
Bárki neves színészek jelmezeibe bújhat, jótékonysági vásárt szervez a színház
Vissza nem térő lehetőség! Szombaton bárki vásárolhat színházi jelmezt magának a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. Mindezt jótékonysági céllal.
Szeptember 13-án, 10 és 13 óra között a Színészek az Ifjúságért Alapítvány különleges jótékonysági adománygyűjtést szervez. Most bárki hozzájuthat azokhoz a ruhadarabokhoz, színházi jelmezekhez, melyeket a színészek a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház korábbi előadásaiban viseltek. Így a nézők nemcsak egy darabka színháztörténetet vihetnek haza, hanem egy nemes ügyet is támogathatnak vele, hiszen a befolyt összeg az alapítvány munkáját segíti. Az érdeklődőket a nagyszínház előcsarnokába várják. A minimum adomány: 500 forint/jelmez.
A színházi jelmezek vásárlásával több célt támogathat
Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy eljuttassa a színházat a kistelepülésekre, a hátrányos helyzetben élő gyerekekhez. Másrészt ezek a gyerekek eljöhessenek Kecskemétre megtekinteni az előadásokat, megismerjék a színházat, a színház világát. Harmadsorban nagy hangsúlyt szeretnének fordítani a fiatal művész-tehetségek gondozására, segítésére, fejlődésére, lehetőséget biztosítani számukra, hogy nyilvánosságot kapjanak.
A Színészek az Ifjúságért Alapítvány adószáma: 18089367 - 1 - 03
A Színészek az Ifjúságért Alapítvány számlaszáma: 11991102 - 02904474
