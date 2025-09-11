Bárki neves színészek jelmezeibe bújhat, jótékonysági vásárt szervez a színház

Szeptember 13-án, 10 és 13 óra között a Színészek az Ifjúságért Alapítvány különleges jótékonysági adománygyűjtést szervez. Most bárki hozzájuthat azokhoz a ruhadarabokhoz, színházi jelmezekhez, melyeket a színészek a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház korábbi előadásaiban viseltek. Így a nézők nemcsak egy darabka színháztörténetet vihetnek haza, hanem egy nemes ügyet is támogathatnak vele, hiszen a befolyt összeg az alapítvány munkáját segíti. Az érdeklődőket a nagyszínház előcsarnokába várják. A minimum adomány: 500 forint/jelmez.

Jótékonysági színházi jelmezvásár lesz a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban

Fotó: Helen Danfil

A színházi jelmezek vásárlásával több célt támogathat

Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy eljuttassa a színházat a kistelepülésekre, a hátrányos helyzetben élő gyerekekhez. Másrészt ezek a gyerekek eljöhessenek Kecskemétre megtekinteni az előadásokat, megismerjék a színházat, a színház világát. Harmadsorban nagy hangsúlyt szeretnének fordítani a fiatal művész-tehetségek gondozására, segítésére, fejlődésére, lehetőséget biztosítani számukra, hogy nyilvánosságot kapjanak.

A Színészek az Ifjúságért Alapítvány adószáma: 18089367 - 1 - 03

A Színészek az Ifjúságért Alapítvány számlaszáma: 11991102 - 02904474