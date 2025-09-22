1 órája
„Meghalt, és én élhetek” – A szervdonáció még mindig tabutéma, pedig életeket ment – galériával
Öt éve alakult meg Kiskunfélegyházán a Szervdonor Családokért Alapítvány Csikósné Kis Irma kezdeményezésére. A civil szervezetet férjével közösen hozták létre. Az alapítvány célja, hogy méltón őrizzék a szervdonorok emlékét, és lelki segítséget nyújtsanak a donorcsaládoknak a gyász feldolgozásában. Munkájukat az évek során széleskörű társadalmi elismerés övezte, és számos meghívást kaptak, hogy bemutassák tevékenységüket.
A Szervdonor Családokért Alapítvány ötéves jubileuma alkalmából kerekasztal-beszélgetést rendeztek a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban, ahol bemutatták az alapítvány eddigi tevékenységét. Az eseményen Csikósné Kis Irma elmondta, történetük 2011-ben kezdődött 33 éves fiuk halálával. Csikós József Csiki szerveivel három embernek adott esélyt egy új és jobb minőségű életre.
Támaszt nyújtanak a sorstársaknak
– Ott és akkor magunkban álltunk a kórház folyosóján a Csikitől való búcsú perceiben. Egyedül kellett megküzdenünk a megküzdhetetlen érzésekkel: a fájdalommal, bánattal, szomorúsággal, haraggal és értetlenséggel. Ahogy akkor mi, úgy most is sokan állnak ott egyedül és élnek át hasonló érzéseket.
Szeretnénk, ha ezekhez a családokhoz elérne a hír, hogy van egy közösség, akik megérthetik az érzéseiket, hogy tudják, van hova fordulni segítségért, támaszért
– fogalmazott a kerekasztal beszélgetésen Csikósné Kis Irma.
Elmondta, sokáig keresték a válaszokat a kérdéseikre. Az első áttörést a szervátültetettekkel történő találkozás határozta meg. Ekkor kezdtek el gondolkozni azon, hogyan tudnának méltó emléket állítani a donoroknak, hogy megőrizzék és ápolják emléküket a szervátültetettek bevonásával.
Az ismert szervdonorok első emlékhelye
Így hozták létre 2018-ban az országban elsőként az ismert szervdonorok emlékhelyét a kiskunfélegyházi Alsótemetőben. Azóta minden év szeptemberében donorcsaládok és szervátültetettek közösen emlékeznek meg a hőseikről. Két évvel az emlékmű felavatása után hozták létre az alapítványt, hogy segítsék, támogassák a donorcsaládokat, és minél szélesebb körben népszerűsítsék a szervadományozás fontosságát.
Az alapítvány vezetői az elmúlt években számos meghívást kaptak, hogy bemutassák munkájukat. Rendszeresen szerveznek találkozókat, ahol nemcsak donor hozzátartozók, hanem szervátültetettek is részt vesznek, és szakpszichológusok segítik az érzések közös feldolgozását.
Egy új esély kapujában
A szervátültetettek nevében Berente Judit, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, több mint 30 éve él beültetett vesével és nagyon hálás annak az ismeretlennek, akinek segítségével most itt lehet. Hangsúlyozta, igyekszik úgy élni, hogy meghálálja az ajándékba kapott életet. Felidézte az is, amikor megtudta, hogy új vesét kap kettős érzés járta át. Egyfelől boldog volt az új esély kapujában, de azt is tudta, hogy valaki meghalt.
– Tudtam, hogy a donor halála és az én műtétem között nincs ok-okozati viszony. Tehát nem azért halt meg, hogy én élhessek.
Meghalt és én élhetek. Ezt a tényt azonban nagyon nehéz helyre tenni magunkban.
Ezért is tartom fontosnak a szervátültetettek és a donor hozzátartozók között kibontakozó kapcsolatot, amiben nagyon fontos szerepe van a félegyházi Csikós családnak – hangsúlyozta Berente Judit.
A szervdonáció ma még tabutéma
A szervátültetés az orvostudomány és az emberiség egyik csodája, hiszen végstádiumú szervelégtelenségben szenvedő betegek részére nyújtja a legjobb minőségű és sokszor az egyetlen gyógymódot. Ennek ellenére a szervátültetés még mindig tabutémának számít hazánkban – hangzott el a kerekasztal beszélgetésen.
Dr. Patakfalvi Zsolt, aneszteziológiai és intenzív terápiás orvos a szervadományozási folyamatról elmondta, hogy hazánkban a vélelmezett beleegyezés elve van érvényben. Tehát, ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy a szerveit agyhalál esetén transzplantációs célokra felhasználhatják, akkor vélelmezik az illető beleegyezését (kivéve kiskorú esetében) és a szerkivétel elvégezhető. A szakember arra hívta a figyelmet, hogy fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy sokkal gördülékenyebb lehet a szervdonáció, ha még életünkben döntést hozunk saját szerveink halálunk utáni adományozásáról. A döntés meghozatala személyes felelősségünk, amellyel halálunk esetén gyászoló szeretteink terhét is megkönnyítjük.
Tizenháromezredik szervátültetés hazánkban
Idén szeptember 4-én történt meg a 13.000. magyarországi szervátültetés Magyarországon, amely egy életmentő májtranszplantáció volt a Semmelweis Egyetem Sebészeti Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikán.
Az esetszám önmagában is arra utal, hogy jelentős, évtizedes tapasztalattal működnek a hazai transzplantációs programok hazánkban is. A programok fejlődésére utal, hogy az első ezer átültetés 30 év alatt, míg az utolsó ezer eset kevesebb, mint 2,5 év alatt történt.
A 13.000 hazai szervátültetés között 10.251 veseátültetés volt, melyből 921 élődonor adományozásával valósulhatott meg, 1.456 májátültetés, mely 3 alkalommal történt meg élődonornak köszönhetően, 903 szívátültetés, 228 hasnyálmirigy átültetés (vesével kombináltan, önállóan, vagy hasnyálmirigy szigetsejt beültetés), és 162 tüdőátültetés történt – adta hírül az Országos Vérellátó Szolgálat szervkoordinációs irodája.
A szervdonáció még mindig tabutéma, pedig életeket mentFotók: Vajda Piroska
