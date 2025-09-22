„Meghalt, és én élhetek” – A szervdonáció még mindig tabutéma, pedig életeket ment – galériával

A Szervdonor Családokért Alapítvány ötéves jubileuma alkalmából kerekasztal-beszélgetést rendeztek a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban, ahol bemutatták az alapítvány eddigi tevékenységét. Az eseményen Csikósné Kis Irma elmondta, történetük 2011-ben kezdődött 33 éves fiuk halálával. Csikós József Csiki szerveivel három embernek adott esélyt egy új és jobb minőségű életre.

A szervdonor családok közössége erőt ad a gyászolóknak

Fotó: Vajda Piroska

Támaszt nyújtanak a sorstársaknak

– Ott és akkor magunkban álltunk a kórház folyosóján a Csikitől való búcsú perceiben. Egyedül kellett megküzdenünk a megküzdhetetlen érzésekkel: a fájdalommal, bánattal, szomorúsággal, haraggal és értetlenséggel. Ahogy akkor mi, úgy most is sokan állnak ott egyedül és élnek át hasonló érzéseket.

Szeretnénk, ha ezekhez a családokhoz elérne a hír, hogy van egy közösség, akik megérthetik az érzéseiket, hogy tudják, van hova fordulni segítségért, támaszért

– fogalmazott a kerekasztal beszélgetésen Csikósné Kis Irma.

Elmondta, sokáig keresték a válaszokat a kérdéseikre. Az első áttörést a szervátültetettekkel történő találkozás határozta meg. Ekkor kezdtek el gondolkozni azon, hogyan tudnának méltó emléket állítani a donoroknak, hogy megőrizzék és ápolják emléküket a szervátültetettek bevonásával.

Az ismert szervdonorok első emlékhelye

Így hozták létre 2018-ban az országban elsőként az ismert szervdonorok emlékhelyét a kiskunfélegyházi Alsótemetőben. Azóta minden év szeptemberében donorcsaládok és szervátültetettek közösen emlékeznek meg a hőseikről. Két évvel az emlékmű felavatása után hozták létre az alapítványt, hogy segítsék, támogassák a donorcsaládokat, és minél szélesebb körben népszerűsítsék a szervadományozás fontosságát.

Az alapítvány vezetői az elmúlt években számos meghívást kaptak, hogy bemutassák munkájukat. Rendszeresen szerveznek találkozókat, ahol nemcsak donor hozzátartozók, hanem szervátültetettek is részt vesznek, és szakpszichológusok segítik az érzések közös feldolgozását.

Egy új esély kapujában

A szervátültetettek nevében Berente Judit, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, több mint 30 éve él beültetett vesével és nagyon hálás annak az ismeretlennek, akinek segítségével most itt lehet. Hangsúlyozta, igyekszik úgy élni, hogy meghálálja az ajándékba kapott életet. Felidézte az is, amikor megtudta, hogy új vesét kap kettős érzés járta át. Egyfelől boldog volt az új esély kapujában, de azt is tudta, hogy valaki meghalt.