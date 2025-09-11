szeptember 11., csütörtök

4 órája

Hatalmas bulit hoznak Kecskemétre, ingyenes koncertekkel várnak mindenkit

Kihagyhatatlan lehetőség Kecskeméten! Sztárfellépők fogják megadni a partihangulatot. Már csak kettőt kell aludni a Szerencsejáték Zrt. által rendezett ingyenes koncertig, ahol élő zene várja a közönséget.

Brockmeyer Sophie Isabella

Indulhat a buli szeptember 13-án Kecskemét Főterén, ahol a Szerencsejáték Zrt. szervezésében ingyenes koncerten vehetnek részt a lakosok. Már csak két nap van a Korál és Hevesi Tamás fellépéséig!

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Szerencsejáték Zrt. ingyenes koncertje Kecskeméten

Szombaton olyan bulit tartanak, ahol nem marad el a jókedv és az igazi partihangulat, mindez ráadásul teljesen ingyen. A kapunyitás 17:00 órakor várható 19:00-kor érkezik Hevesi Tamás, aki legnagyobb slágereivel varázsolja el a közönséget, 20:30-kor pedig a Korál koncertezik Balázs Fecó emlékére. 

A koncerten Szemereyné Dr. Pataki Klaudia polgármester is beszédet mond.

Megújul a Hatoslottó

A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulásának alkalmából indította el a Szerencsekoncertek névre keresztelt több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot. A szeptember 4-én kezdődött fellépések egészen október közepéig tartanak majd. Minden helyszínen változatos programmal készülnek a szervezők és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép majd. 

Heti kétszer is nyerhetünk

Korábban mi is írtunk róla hogy a megújulás első lépéseként augusztus 3-tól megszűnt az öthetes szelvényfeladás lehetősége, így a játékosok abban a hónapban csak egy hétre, azaz mindig a következő sorsolásra tudnak lottószelvényt feladni.

Második lépésként a játék heti egyről heti két sorsolásra tér át, így a megszokott vasárnap mellett szeptember 4-től csütörtök esténként, 20:45-kor is van sorsolás.

 

 

