Egy helyi család vendégszeretete tette teljessé a szerb búcsút – fotókkal

Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődött liturgiával a Szent Szűzanya születésének tiszteletére szentelt ortodox templomban. Ez a nap különösen jelentős volt a közösség számára, hiszen a templom éppen 125 éve épült. A szentmisét követően a hívők közös ebédre gyűltek össze, amelyre a helyi szerb önkormányzat látta vendégül őket. A szerb búcsú délutánján vecsernyét tartottak a templomban, amelynek végén köszöntötték Jován Bibič parókust, aki immár húsz éve szolgálja Istent és a hercegszántói közösséget.

A búcsú egyik kedves hagyománya, hogy minden évben egy-egy helyi szerb család vendégeli meg az ünneplőket a templomkertben. Idén Gyurity Istvánné és két lánya, Szvetlána és Szlavica töltötték be a „koma” szerepét. Ők készítették el a hagyományos koljivót és az ünnepi kalácsot, amelyeket a parókus borral áldott meg.

Így készül a koljivo

Gyurityné Jadranka elárulta a koljivo készítésének folyamatát is. „A búzát előző este beáztattuk, majd másnap ötszöri átmosás után, két órán keresztül, folyamatos kevergetéssel főztük, amíg a szemek szét nem pattogtak. Ezután hagytuk kihűlni, majd többször átöblítettük, hogy a szemek szépen pergők legyenek. Kétszer átdaráltuk húsdarálón, majd a hozzávalókkal együtt homogén masszává dagasztottuk. A végén formáztuk és díszítettük.”

Bállal zárult az ünneplés

A búcsúi ünneplés a szerb klubház udvarában folytatódott. A program részeként a Veseli Santovčani Nemzeti Hagyományőrző Egyesület tagjai szerb néptáncokkal kedveskedtek a résztvevőknek.

A nap zárásaként a vendéglőben hangulatos bált rendeztek, ahol a talpalávalót a dusnoki Zabavna Industrija zenekar szolgáltatta. A rendezvényt a hagyományőrző egyesület szponzorálta.