szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szentmise

1 órája

Egy helyi család vendégszeretete tette teljessé a szerb búcsút – fotókkal

Címkék#család#búcsú#ünnep#templom

A szerb hívők szombaton tartották hagyományos egyházi búcsújukat Hercegszántón. A szerb búcsúban mindig egy helyi család vendégeli meg az egybegyűlteket.

Tölgyesi Gábor

Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődött liturgiával a Szent Szűzanya születésének tiszteletére szentelt ortodox templomban. Ez a nap különösen jelentős volt a közösség számára, hiszen a templom éppen 125 éve épült. A szentmisét követően a hívők közös ebédre gyűltek össze, amelyre a helyi szerb önkormányzat látta vendégül őket. A szerb búcsú délutánján vecsernyét tartottak a templomban, amelynek végén köszöntötték Jován Bibič parókust, aki immár húsz éve szolgálja Istent és a hercegszántói közösséget.

szerb búcsú Hercegszántón
A szerb búcsú délelőtt 10 órakor kezdődött liturgiával a Szent Szűzanya születésének tiszteletére szentelt ortodox templomban
Fotó: Tölgyesi Gábor

A szerb búcsún egy helyi család vendégeli meg az ünneplőket

A búcsú egyik kedves hagyománya, hogy minden évben egy-egy helyi szerb család vendégeli meg az ünneplőket a templomkertben. Idén Gyurity Istvánné és két lánya, Szvetlána és Szlavica töltötték be a „koma” szerepét. Ők készítették el a hagyományos koljivót és az ünnepi kalácsot, amelyeket a parókus borral áldott meg. 

Így készül a koljivo

Gyurityné Jadranka elárulta a koljivo készítésének folyamatát is. „A búzát előző este beáztattuk, majd másnap ötszöri átmosás után, két órán keresztül, folyamatos kevergetéssel főztük, amíg a szemek szét nem pattogtak. Ezután hagytuk kihűlni, majd többször átöblítettük, hogy a szemek szépen pergők legyenek. Kétszer átdaráltuk húsdarálón, majd a hozzávalókkal együtt homogén masszává dagasztottuk. A végén formáztuk és díszítettük.”

Bállal zárult az ünneplés

A búcsúi ünneplés a szerb klubház udvarában folytatódott. A program részeként a Veseli Santovčani Nemzeti Hagyományőrző Egyesület tagjai szerb néptáncokkal kedveskedtek a résztvevőknek.

A nap zárásaként a vendéglőben hangulatos bált rendeztek, ahol a talpalávalót a dusnoki Zabavna Industrija zenekar szolgáltatta. A rendezvényt a hagyományőrző egyesület szponzorálta.

Szerb búcsút tartottak Hercegszántón

Fotók: Tölgyesi Gábor

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu