Olvasni menő! Sorban álltak a vásárlók a szépséghibás könyvekért – képekkel

Szombaton délelőtt tartották a szépséghibás könyvek vásárát az Alexandra könyvesbolt jóvoltából. Az esemény helyszíne a Neumann János Egyetemen volt, ahová tömegesen érkeztek a könyvimádók. Nem véletlen, hiszen voltak olyan példányok, melyek csak 100 forintba kerültek.

A szépséghibás könyvek vására nemcsak az olcsó és különleges kötetek miatt vonzotta a tömeget

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A szépséghibás könyvekért sorba álltak az emberek

Az Alexandra könyvesbolt különleges ajánlatát senki sem akarta kihagyni, aki szeret olvasni vagy valami tudományos könyvet keres tanulmányaihoz.

A helyszín és a választék teljesen felülmúlta az elvárásokat, hiszen nemcsak könyvek, hanem különleges táskák, karkötők, könyvjelzők, gyertyák és társasjátékok fogadták a vendégeket.

A tömeg óriási volt, a vásárhoz sorba kellett állni, hogy ne legyenek a vevők túl sokan egy helyen. A választék a romantikus fantasy könyvektől kezdve a horror irományokon át a tudományos könyvekig mindenféle stílusban megtalálható volt.

Lányainak is keresett könyveket

Az egyik vásárlót, Molnárné Nagy Ágnest volt szerencsénk egy rövid interjú keretei között megkérdezni az olvasással való kapcsolatáról, és szépséghibás könyvek vásáráról. Ágnes az eseményről Facebookon érsült, és nem csak azért jött, mert nagyon szeret olvasni, hanem a lányainak is keresett kötelező olvasmányokat.

– Nagyon érdekel, hogy mi marad még a sorban állasunk után – jegyezte meg humorosan a hosszú sor láttán. A beszélgetésből kiderült, hogy Kecskeméten a Hírös Agóra szervezésében szeptember 18-tól indult egy kecskeméti könyvklub, melynek első alkalmán Ágnes is ott volt. – Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert itt egy adott könyvet olvasunk el többen, és kéthetente, amikor összeülünk, meg tudjuk vitatni, hogy aki ameddig eljutott, abból mit értett meg, vagy mi ragadta meg – mondta Molnárné Nagy Ágnes.

A könyvklub egy olyan lehetőség, ahol hasonló érdeklődésű személyekkel lehet beszélgetni, olyan örömteli szabadidős tevékenységről, mint az olvasás.