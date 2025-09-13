Félelmet nem ismerve ugrott a csatornába életet menteni, kitüntetéssel ismerte el a város a hős tűzoltót

A XXX. Szentmiklósi Napok 2025. szeptember 12-én ünnepélyes keretek között kezdődött meg Kunszentmiklóson. A városháza dísztermében Lesi Árpád polgármester fogadta a testvértelepülések delegációit, köztük a magyarországi Karcag, Szank, a külhoni Székelykeresztúr, Székelykeve, Csepe-Kárpátalja képviselőit, akik együtt ünnepeltek a város lakosságával a jubileumi esemény alkalmából. Sajnos a németországi Blumberg az idei évben nem tudott eleget tenni a megívásnak.

A XXX. Szentmiklósi Napok keretében ismerték el a hős tűzoltó emberfeletti teljesítményét

Fotó: Farkas Beáta

Igazi különlegesség a San Gilijan – 2017 óta hivatalos testvértelepülés – városából érkező máltai küldöttség, akik a hétvége során szintén Kunszentmiklós vendégszeretetét élvezik.

A XXX. Szentmiklósi Napok ünnepi zászlófelvonással és faültetéssel kezdődött

A fogadást követően ünnepi zászlófelvonás következett, majd szimbolikus faültetésre került sor: három facsemetét helyeztek el a főtéren. A három fa a 30 éves Szentmiklósi Napok jelképe lett: minden egyes fa tíz esztendőt szimbolizál. A múltat, a jelent és a jövőt jelképezi, amely összeköti a város közösségét, értékeit és hagyományait. Ez a gesztus méltón fejezte ki, hogy a város múltja és jelene szorosan összefonódik, és együtt épít hidat a jövő felé.

Lesi Árpád polgármester ünnepi köszöntője

A művelődési házban adták át a városi kitüntető címeket. Ezek az elismerések mindig a város legszebb hagyományai közé tartoznak, hiszen azoknak a személyeknek és közösségeknek mond köszönetet a város, akik példaértékű munkájukkal öregbítik hírnevét.

A polgármester köszöntőjében felidézte a szoros kapcsolatokat a testvértelepülésekkel. Az elmúlt évek emlékeiből szemezgetve csalt mosolyt a megjelentek arcára, a szép közös pillanatokkal.

Tisztelete jeléül köszönetet mondott a megjelent korábbi polgármestereknek, hozzátartozóknak, az elmúlt évtizedek képviselőinek, akik ezen alkalomból meghívására megtisztelték a jubileumi rendezvény ünnepi megnyitóját.

Méltatta a kitüntető címek várományosait és gondolataiban kiemelte, hogy „az ő munkásságuk és emberi példájuk összeköt bennünket, és irányt mutat a következő évtizedekre is. Az ő elhivatottságuk biztosíték arra, hogy Kunszentmiklós múltja, jelene és jövője szilárd alapokon nyugszik.”