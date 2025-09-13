szeptember 13., szombat

2 órája

Félelmet nem ismerve ugrott a csatornába életet menteni, kitüntetéssel ismerte el a város a hős tűzoltót

Címkék#faültetés#rendezvény#kitüntetés

Máltai delegáció, hős tűzoltó, zászlófelvonás és kitüntető elismerések. A XXX. Szentmiklósi Napok ünnepi pillanatokkal és elismerésekkel kezdődött.

Farkas Bea

A XXX. Szentmiklósi Napok 2025. szeptember 12-én ünnepélyes keretek között kezdődött meg Kunszentmiklóson. A városháza dísztermében Lesi Árpád polgármester fogadta a testvértelepülések delegációit, köztük a magyarországi Karcag, Szank, a külhoni Székelykeresztúr, Székelykeve, Csepe-Kárpátalja képviselőit, akik együtt ünnepeltek a város lakosságával a jubileumi esemény alkalmából. Sajnos a németországi Blumberg az idei évben nem tudott eleget tenni a megívásnak.

a hős tűzoltónak kitüntetést adtak át a XXX. Szentmiklósi Napokon
A XXX. Szentmiklósi Napok keretében ismerték el a hős tűzoltó emberfeletti teljesítményét
Fotó: Farkas Beáta

Igazi különlegesség a San Gilijan – 2017 óta hivatalos testvértelepülés – városából érkező máltai küldöttség, akik a hétvége során szintén Kunszentmiklós vendégszeretetét élvezik.

A XXX. Szentmiklósi Napok ünnepi zászlófelvonással és faültetéssel kezdődött

A fogadást követően ünnepi zászlófelvonás következett, majd szimbolikus faültetésre került sor: három facsemetét helyeztek el a főtéren. A három fa a 30 éves Szentmiklósi Napok jelképe lett: minden egyes fa tíz esztendőt szimbolizál. A múltat, a jelent és a jövőt jelképezi, amely összeköti a város közösségét, értékeit és hagyományait. Ez a gesztus méltón fejezte ki, hogy a város múltja és jelene szorosan összefonódik, és együtt épít hidat a jövő felé.

Lesi Árpád polgármester ünnepi köszöntője

A művelődési házban adták át a városi kitüntető címeket. Ezek az elismerések mindig a város legszebb hagyományai közé tartoznak, hiszen azoknak a személyeknek és közösségeknek mond köszönetet a város, akik példaértékű munkájukkal öregbítik hírnevét.

A polgármester köszöntőjében felidézte a szoros kapcsolatokat a testvértelepülésekkel. Az elmúlt évek emlékeiből szemezgetve csalt mosolyt a megjelentek arcára, a szép közös pillanatokkal. 

Tisztelete jeléül köszönetet mondott a megjelent korábbi polgármestereknek, hozzátartozóknak, az elmúlt évtizedek képviselőinek, akik ezen alkalomból meghívására megtisztelték a jubileumi rendezvény ünnepi megnyitóját.

Méltatta a kitüntető címek várományosait és gondolataiban kiemelte, hogy „az ő munkásságuk és emberi példájuk összeköt bennünket, és irányt mutat a következő évtizedekre is. Az ő elhivatottságuk biztosíték arra, hogy Kunszentmiklós múltja, jelene és jövője szilárd alapokon nyugszik.”

A kitüntető címek méltatása

Kunszentmiklós város vagyon- és közbiztonságáért kitüntető címet kapta: Friss József – a közbiztonság őrzője.

Friss József neve összeforrt a város közbiztonságával és a polgárőrség áldozatos szolgálatával. Évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy Kunszentmiklóson mindenki biztonságban érezhesse magát. Munkáját nem hivatalból, hanem elhivatottságból végzi: mindig ott áll, ahol szükség van rá, legyen szó rendezvények biztosításáról, közrend védelméről vagy bajba jutott emberek megsegítéséről. Példamutató elkötelezettsége és áldozatkészsége méltán tette őt a város egyik idei kitüntetettjévé.

Az év vállalkozója kitüntető címet kapta: TAROPLAST Kft., Sőregi Tibor és Szabó István ügyvezetők

A cég évtizedek óta meghatározó szereplője a helyi gazdaságnak, amely műanyag-feldolgozó tevékenységével stabil munkahelyeket teremt a városban. Felelős működésének, megbízhatóságának és társadalmi szerepvállalásának köszönhetően mára közel 50 munkavállalónak biztosít megélhetést.

Termékei széles körben szolgálják ki az élelmiszeripar, logisztika, a kereskedelem és az ipar különböző területeit. A vállalkozás példát mutat abban, hogyan lehet gazdasági sikereket elérni úgy, hogy közben a közösség iránti felelősséget is szem előtt tartják. Kiemelkedő szakmai elhivatottságuk, felelős vezetői szemléletük és közösségért végzett munkájuk példaként állítható minden vállalkozó elé.

Kunszentmiklósért kitüntető emlékérmet vehetett át: Ursula Pfeiffer (Blumberg) és dr. Szilágyi László (Kunszentmiklós)

Dr. Szilágyi László hosszú évtizedek óta a város közéletének meghatározó alakja. A Blumberg Baráti Kör meghatározó tagjaként, majd elnökeként kiemelt szerepet vállalt a Blumberg és Kunszentmiklós között fennálló testvérvárosi kapcsolat erősítésében, elmélyítésében. Az elmúlt évek során fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a testvérvárosi együttműködés élő, tartalmas és kölcsönös megbecsülésen alapuló kapcsolat maradjon. Közösségépítő munkájáért, elkötelezettségéért és példamutató hozzáállásáért Kunszentmiklós város háláját és elismerését fejezi ki.

A XXX. Szentmiklósi Napok

Fotók: Farkas Beáta

Kunszentmiklósért kitüntető emlékérmet vehetett át: Sóbujtó Antal – tűzoltó és életmentő

Sóbujtó Antal már gyermekkorában is vonzódott a tűzoltói hivatáshoz, amely élete részévé vált. Szabadidejében önkéntes szolgálatot vállalt, majd hivatásos tűzoltóként is példamutatóan helytállt. 1997-ben aktívan közreműködött a Kunszentmiklósi Tűzoltó Egyesület, majd a Köztestületi Tűzoltóság megalapításában. Évtizedeken át tartó szolgálatával, elhivatottságával és példamutató szakmai hozzáállásával kiemelkedő szerepet tölt be a város biztonságának megőrzésében.

Nevéhez hőstett is fűződik: idén márciusban egy autó a Duna-völgyi-főcsatornába zuhant, majd elmerült a vízben, ketten rekedtek az autóban. A baleset után nem sokkal érkezett a helyszínre Sóbujtó Antal, aki a feleségével épp kirándulni indult, amikor látták, hogy a helyszínen több autó is félreállt, illetve a híd környékén több ember is nézelődött. Közülük valaki már hívta a 112-es segélyhívó számot, de a vízbe nem indult meg senki. Sóbujtó Antal elmondta, bár nem igazán jó úszó, de egy percig sem gondolkodott azon, hogy bemenjen-e a vízbe

Helytállása, gyors döntései és önzetlen cselekedete a város közösségének megbecsülését vívták ki. Életútja és emberi példája bizonyítja, hogy a hivatás és az elhivatottság kéz a kézben járhat. Kunszentmiklós város közössége köszönetét fejezi ki a hősies helytállásért.

A programok az ünnepi megnyitót követően tovább folytatódtak

Koraeste a XXX. Szentmiklósi Napok alkalmából rendezett különleges fotókiállítás megnyitójára került sor. Ez a kiállítás 30 év eseményeit örökíti meg, és lehetőséget ad arra, hogy együtt idézzék fel közösségük ünnepeit, élményeit és hagyományait, melynek jelentős része a város fotósához a „Márta fotóhoz” kötődik.

Bokorné Csereklei Márta évtizedek óta jelen van Kunszentmiklós közösségi életében. Fényképezőgépével nem csupán képeket készít, hanem történeteket mesél: eseményeket örökít meg, emlékeket teremt, és a város mindennapjainak krónikásává vált. Az idei XXX. Szentmiklósi Napokat is ő örökíti meg, ahogy tette ezt az elmúlt közel 30 év során minden egyes ünnepi eseménnyel – a képei nemcsak dokumentálnak, hanem életre keltik a város történetét.

Sztárfellépők, országos birkafőző verseny, ezek a hétvége további programjai Kunszentmiklóson

Borutca, koncertek, sztárfellépők, országos birkafőző verseny és még hosszan sorolhatnánk a gazdag kínálatot. Aki teheti látogasson el a hétvégén Kunszentmiklósra, hiszen élményekben, programokban gazdag rendezvénynek ígérkezik a XXX. Szentmiklósi Napok.

 

 

